Audi vodi trend pri Porsche Inter Auto – slovenska podjetja odkrivajo prednosti električnih vozil

Prihodnost vožnje je električna in znamka Audi pri tem prehodu narekuje tempo z inovacijami, vrhunskim dizajnom in brezkompromisno zmogljivostjo. Porsche Inter Auto, kot vodilni trgovec z vozili Audi v Sloveniji, to prihodnost zdaj postavlja na dosego roke širšemu krogu slovenskim podjetjem.

Izkoristite aktualno ponudbo pri Porsche Inter Auto

Odkrijte ekskluzivno ponudbo izbranih električnih modelov Audi pri Porsche Inter Auto, optimizirano za potrebe in ugodnosti slovenskega poslovnega okolja. Premik k električni mobilnosti ni zgolj smer, ampak strateška poslovna vizija. Ob nakupu električnih modelov Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron, Audi A6 e-tron so slovenska podjetja upravičena do številnih aktualnih ugodnosti.

Katere so ključne ugodnosti ob nakupu električnih vozil?

Nepovratne finančne spodbude - subvencija Borzen - ob nakupu lahko pridobite nepovratne finančne spodbude, ki trenutno znašajo do 7.200 €*. (Vir: Borzen.si) Nepovratne finančne spodbude tudi za nakup polnilnic – do 60 % stroškov opreme (do 700 €) in do 50 % stroškov namestitve (do 600 €). DDV ni upravičen strošek, število naprav ni omejeno. (Vir: Borzen.si) Odbitek DDV - polni odbitek DDV je možen, če: vozilo nima emisij CO₂, vrednost z DDV ne presega 80.000 €, se uporablja izključno za obdavčeno dejavnost, DDV se lahko odbije tudi pri servisu, polnjenju, rezervnih delih. (Vir: data.si) Ničelna boniteta: zasebna uporaba službenega električnega vozila v letu 2025, ne predstavlja bonitete za zaposlenega. (Vir: data.si)

Podjetje Porsche Inter Auto d. o. o. ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na zunanjih spletnih straneh, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz kateregakoli razloga.

Kakšen je trend pri znamki Audi?

V zadnjih mesecih v poslovalnici Audi Porsche Verovškova opažajo porast nakupov električnih vozil Audi s strani podjetij. Razlogi so jasni: podjetja iščejo trajnostne rešitve, ki zmanjšujejo stroške in hkrati krepijo ugled blagovne znamke. Električni Audiji ponujajo kombinacijo premium opreme, napredne tehnologije in davčnih ugodnosti, kar jih postavlja v sam vrh poslovnih odločitev. Poleg tega se podjetja z elektrifikacijo voznih parkov pripravljajo na prihodnost mobilnosti, kjer je trajnost ključna konkurenčna prednost.

Intervju s strokovnjakom za vozila Audi pri Porsche Inter Auto, gospodom Alešem Polencem

1. Gospod Polenec, je vožnja premijskega električnega vozila pametna in dosegljiva odločitev za slovenska podjetja?

Naš primarni cilj je zelo jasen: pospešiti prehod v električno dobo in Audijevo vrhunsko tehnologijo narediti dostopno čim širšemu krogu slovenskih voznikov. Ta akcija je naše odločno sporočilo, da verjamemo v električno prihodnost in smo pripravljeni v to tudi investirati. Ne gre več za posamezne produkte, ampak za vozila, ki so pripravljena prevzeti vlogo primarnega prevoznega sredstva z velikim dosegom WLTP. S to ponudbo rušimo eno zadnjih ovir – percepcijo visoke vstopne cene – in dokazujemo, da je vožnja premijskega električnega vozila pametna in dosegljiva odločitev.

IZBRANA PONUDBA ELEKTRIČNIH MODELOV AUDI Zagotovite si posebno ponudbo Audi pri Porsche Inter Auto. Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji. Navedene ponudbe veljajo do 31. 12. 2025: Izbrana ponudba znamke Audi: Audi Q4 e-tron cena od 37.990 € (31.490 €*)

cena od 37.990 € (31.490 €*) Audi Q6 e-tron cena od 46.990 € (42.490 €*)

cena od 46.990 € (42.490 €*) Audi A6 e-tron cena od 52.990 € (48.490 €*)

cena od 52.990 € (48.490 €*) Aktualna ponudba električnih modelov Audi

Preverite: nepovratne finančne spodbude - subvencija Borzen *Strošek kupca v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude BORZEN (strošek že vključuje nepovratno finančno spodbudo BORZEN)

*Strošek kupca v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude s strani Borzena: cena velja v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude s strani Borzen. Ponudba velja za omejeno količino vozil. Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani Borzen, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva, ki je bil objavljen 2. 9. 2025 v Uradnem listu RS, št. 61/2025. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno.

2. Model Q4 e-tron je zdaj na voljo po zelo konkurenčni ceni, že od 31.490 € z že vključeno subvencijo. Komu je ta model namenjen in katere so njegove ključne prednosti?

Audi Q4 e-tron je naš najbolj popularen električni model. Je popolnoma vsestranski avtomobil, zasnovan za potrebe sodobnega posameznika in družine ter s tem tudi za podjetja. Njegova glavna prednost je kombinacija prostornosti, ki jo omogoča električna platforma, in kompaktnih zunanjih mer, zaradi česar je idealen za mestno vožnjo in enostavno parkiranje. Hkrati pa z dolgim dosegom (do 545 km po WLTP) in hitrim polnjenjem (do 175 kW) brez težav opravi tudi z daljšimi potovanji. Namenjen je vsem, ki iščejo varno, udobno in tehnološko napredno vozilo, ki ne sklepa kompromisov pri praktičnosti. Po tej ceni je preprosto najboljši vstop v svet premijske e-mobilnosti na trgu.

3. Novi Q6 e-tron prinaša pomembne tehnološke novosti, zgrajen je na najnovejši platformi PPE. Kaj to pomeni za voznika in kako ta model postavlja nova merila v svojem razredu?

Povsem novi Q6 e-tron je naš tehnološki dragulj. Platforma PPE z 800-voltno tehnologijo za voznika pomeni predvsem svobodo in brezskrbnost. Predstavljajte si, da se na poti iz Ljubljane v München ustavite za 10-15 minut, spijete kavo in v tem času napolnite baterijo za nadaljnjih 250 kilometrov. To popolnoma spremeni izkušnjo dolgih potovanj. Poleg tega nova digitalna notranjost z operacijskim sistemom Android Automotive ponuja raven povezljivosti in personalizacije, ki je doslej nismo poznali. Z njim ne postavljamo le novih meril v svojem razredu, ampak kažemo, kakšna bo prihodnost vožnje pri Audiju. V naši aktualni ponudbi je na voljo že od 48.490 € z vključeno nepovratno subvencijo BORZEN.

4. Poleg polno električnih modelov ponujate tudi priključne hibride Q7 in Q8. Zakaj so ti modeli še vedno pomembna izbira za slovenske kupce?

Razumemo, da prehod na polno elektriko za nekatere stranke predstavlja prevelik korak ali pa njihove potrebe zahtevajo večjo fleksibilnost. Priključni hibridi so idealna premostitvena tehnologija. Omogočajo, da večino dnevnih poti, na primer v službo in po opravkih, opravite popolnoma na elektriko, torej tiho, poceni in brez emisij – električni doseg vozila Q7 do 83 km brez emisij (WLTP). Ko pa se odpravite na daljšo pot, na smučanje ali na morje, imate na voljo zmogljiv bencinski motor in neomejen doseg brez kakršnegakoli načrtovanja postankov za polnjenje. Q7 in Q8 TFSI e sta zato popolna izbira za aktivne družine in poslovneže, ki potrebujejo eno vozilo za vse priložnosti – brez kompromisov pri prostoru, luksuzu in zmogljivosti.

5. Kombinacija vaše ponudbe in državnih subvencij Borzen predstavlja pomemben finančni prihranek.

Ta vidik je ključen. Moramo pa tukaj povedati, da je kupec vozila upravičen do nepovratne finančne spodbude Borzen, skladno z javnim pozivom objavljenim v Uradnem listu RS št. 61/2025. Vlogo mora kupec vložiti samostojno. Vse informacije v tem članku so informativne narave in temeljijo na podatkih spletne strani Borzen.si, povzete na dan 15. 10. 2025. Porsche Inter Auto ne prevzema odgovornosti za točnost teh informacij, prav tako za uspešnost uveljavljanja subvencije ali morebitne davčne ugodnosti. Kupec naj pred nakupom preveri pogoje na uradni spletni strani Borzen in pri pristojnih institucijah.

Zakaj električni Audi zdaj?

Ob nakupu električnih modelov Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron, Audi A6 e-tron so slovenska podjetja upravičena do številnih ugodnosti. Ponudba velja pri Porsche Inter Auto za nova naročila po želji stranke, možna izbira številne dodatne opreme. S posebnimi ugodnostmi in podporo pri pridobitvi subvencije Borzen je prehod na elektriko zdaj lažji in ugodnejši kot kdajkoli prej.

Električna vozila prinašajo velike prihranke

Strošek polnjenja z elektriko doma je bistveno nižji od cene bencina ali dizla.

Ugodnejše vzdrževanje: elektromotorji imajo manj gibljivih delov, kar pomeni, da odpadejo stroški menjave olja, filtrov, svečk in izpušnih sistemov. Servisni intervali so daljši, stroški pa nižji tudi do 50 %.

Nižja letna dajatev (cestnina) za uporabo vozil: letni strošek znaša le delček tistega, kar bi plačali za primerljivo zmogljiv bencinski ali dizelski avtomobil.

Audi ponudba električnih vozil

Audi Q4 e-tron

Ikona napredka za vsak dan. Audi Q4 e-tron je vstopnica v Audijev premium električni svet. Ta kompaktni SUV združuje ekspresiven dizajn, visoko funkcionalnost in napredno tehnologijo. Zunanjost zaznamujejo močna ramenska linija, markantna maska Singleframe in napredni digitalni svetlobni podpisi. Notranjost navduši s prostornostjo, ki presega mere razreda, inovativnim volanom z drsniki na dotik in opcijskim projekcijskim zaslonom z obogateno resničnostjo. Idealen je za družine in posameznike, ki iščejo vsestransko, varno in tehnološko dovršeno vozilo za vsakodnevne opravke in daljša potovanja.

Največja el. moč: 125-220 kW

125-220 kW Kapaciteta baterije: 52-77 kWh

52-77 kWh Doseg (WLTP): do 520 km

Audi Q6 e-tron

Tehnološki preskok, ki ga lahko občutite. Popolnoma novi Audi Q6 e-tron je zgrajen na revolucionarni platformi PPE (Premium Platform Electric), ki omogoča izjemno zmogljivost, 800-voltno tehnologijo za ultrahitro polnjenje in novo digitalno izkušnjo. Njegov dizajn je mišičast in eleganten, notranjost pa predstavlja pravo digitalno oazo z novim panoramskim zaslonom in zaslonom za sopotnika. Z izjemnim pospeškom, natančnim krmiljenjem in dolgim dosegom je Q6 e-tron prava izbira za tehnološke navdušence in voznike, ki od svojega vozila zahtevajo največ – tako po zmogljivosti kot po inovativnosti.

Največja el. moč: 285-380 kW

285-380 kW Kapaciteta baterije: 94,9 kWh

94,9 kWh Doseg (WLTP): do 625 km

Audi A6 e-tron

Prihodnost elegantne poslovne mobilnosti. Audi z modelom A6 e-tron napoveduje prihodnost poslovnih limuzin. Njegova aerodinamična in elegantna silhueta v slogu Sportbacka ne zagotavlja le osupljivega videza, ampak tudi izjemno učinkovitost in doseg do 700 km. Zgrajen bo na platformi PPE, kar pomeni, da bo ponujal vrhunske vozne lastnosti, prostorno in luksuzno notranjost ter najsodobnejše asistenčne in informacijske sisteme. A6 e-tron bo popoln sopotnik za tiste, ki preživijo veliko časa na poti in cenijo brezkompromisno udobje, stil in trajnostno zmogljivost.

Največja el. moč: do 350 kW

do 350 kW Kapaciteta baterije: približno 100 kWh

približno 100 kWh Doseg (WLTP): do 700 km

*Strošek kupca v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude s strani Borzena: cena velja v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude s strani Borzen. Ponudba velja za omejeno količino vozil. Kupec vozila je upravičen do pridobitve nepovratne finančne spodbude za vozilo, s strani Borzen, na podlagi in pod pogoji aktualnega javnega poziva, ki je bil objavljen 2. 9. 2025 v Uradnem listu RS, št. 61/2025. Kupec je dolžan vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev vložiti samostojno. Vse informacije v oglasu vozil glede pridobitve subvencije so zgolj informativne narave in temeljijo na podatkih objavljenih na spletni strani Borzen, po pogojih aktualnega razpisa. Porsche Inter Auto ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnih straneh družbe Borzen, kot tudi ne za morebitno neuspešno uveljavljanje pridobitve nepovratne finančne pomoči s strani kupca in to iz katerega koli razloga. Preverite: subvencije za električna vozila na spletni strani Borzen.si.

Q7 in Q8 priključna hibrida

Odkrijte prestižna SUV-ja Audi Q7 in Q8 - priključna hibrida Audi, ki sta zdaj na voljo po neverjetni ceni! Zdaj sta dostopna po ceni, nižji od vstopnega TDI motorja. Združite vrhunsko zmogljivost, luksuz in inovativno hibridno tehnologijo – zares odlična priložnost, ki je ne smete zamuditi. Ponudba velja z gotovinskim plačilom, po želji pa lahko izberete tudi ugodno Audi financiranje*. Navedene ponudbe veljajo do 31. 12. 2025 - veljavnost preverite pri prodajnih svetovalcih.

Audi Q7 55 TFSI e quattro Business od 64.999 €*

Priključni hibrid, doseg 80 km WLTP, quattro, 340 KM, Tiptronic 8-stopenjski

Audi Q8 55 TFSI e quattro Business od 71.999 €*

Priključni hibrid, doseg 84 km WLTP, quattro, 340 KM, Tiptronic 8-stopenjski

Porsche Inter Auto: vaš partner za e-mobilnost s celovito MOON ponudbo električnih polnilnic, vključno z montažo v vašem podjetju. Storitve MOON Charge, ugodnejše financiranje vozil in polnilnic. Pokličite jih za več informacij: 041 392 204

Ključne ugodnosti za podjetja

Podjetja v Sloveniji lahko ob nakupu električnega vozila izkoristijo več pomembnih davčnih in finančnih ugodnosti. Za vas smo zbrali najpomembnejše ugodnosti:

1. Nepovratne finančne spodbude (Borzen)

Podjetja lahko prejmejo nepovratno finančno spodbudo (Borzen) za novo električno vozilo. Več: Borzen.si

Do 7.200 € za vozilo do 35.000 € z DDV.

Do 6.500 € za vozilo med 35.000 € in 45.000 € z DDV.

Do 4.500 € za vozilo med 45.000 € in 65.000 € z DDV.

2. Odbitek DDV

Polni odbitek DDV je možen pod naslednjimi pogoji. Več: Data.si

vozilo nima emisij CO2,

​vrednost z DDV ne presega 80.000 €,

se uporablja izključno za obdavčeno dejavnost,

DDV se lahko odbije tudi pri servisu, polnjenju, rezervnih delih.

3. Oprostitev DMV

Električna vozila so oproščena davka na motorna vozila (DMV). Več: FURS

4. Ničelna boniteta

Zasebna uporaba službenega električnega vozila v letu 2025 ne predstavlja bonitete za zaposlenega. Več: Data.si

5. Subvencije za polnilne postaje

Subvencije za polnilne postaje (Borzen) za pravne osebe: možna je subvencija do 60 % stroškov opreme (do 700 €) in do 50 % stroškov namestitve (do 600 €). DDV ni upravičen strošek, število naprav ni omejeno.Več: Borzen.si

Porsche Inter Auto d. o. o. ne odgovarja za navedene in predstavljene informacije, podatki so zgolj informativni in okvirni.

MOON rešitve

MOON je vaš partner za celostno e-mobilnost in energetsko neodvisnost, ki vam zagotavlja opremo, storitve in podporo na enem mestu:

Polnilne postaje (MOON Charge):

Zanesljivo polnjenje: MOON polnilnice (AC in DC) in storitev MOON Charge omogočajo hitro, varno in učinkovito polnjenje električnih vozil za vaš vozni park.

Polnilna mreža: Dostop do obsežne mreže javnih polnilnic za brezskrbno mobilnost po Sloveniji in tujini.

Sončne elektrarne in hranilniki:

Energetska neodvisnost: Omogočajo lastno proizvodnjo in shranjevanje električne energije.

Optimizacija: Zmanjšajte operativne stroške in povečajte zanesljivost dobave energije.

Pametno upravljanje z energijo (optiMOON)

Inteligentno krmiljenje: Sistem optiMOON za upravljanje z energijo optimizira porabo, kar vam pomaga prihraniti pri stroških elektrike, omrežnine in obračunske moči.

Fleksibilnost z MOONelektriko

Upravljanje viškov: MOONelektrika omogoča prenos viškov proizvedene električne energije (iz sončne elektrarne) med več merilnimi mesti v vašem poslovnem sistemu.

Celovita podpora na ključ

MOON nudi celotno storitev, od strokovnega svetovanja, načrtovanja in montaže na ključ do ugodnega financiranja in 24/7 tehnične podpore in servisa.

Celovita podpora za brezskrbno vožnjo

Nakup vozila pri Porsche Inter Auto presega zgolj predajo ključev. Gre za partnerski odnos, ki strankam zagotavlja popolno podporo na njihovi poti. To vključuje strokovno svetovanje pri izbiri pravega modela in polnilne rešitve za dom, organizacijo testnih voženj, pripravo prilagojenih ponudb financiranja in celovito poprodajno podporo v specializiranih servisnih centrih.

Ne odlašajte – prihodnost je bližje in dostopnejša, kot si mislite. Obiščite spletno stran Porsche Inter Auto ali se oglasite v enem od njihovih salonov in naredite prvi korak v vznemirljivi svet Audijeve električne mobilnosti.

O podjetju Porsche Inter Auto

Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je največji slovenski trgovec z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih ter službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je podjetje pridobilo zaupanje številnih strank. V njihovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.

Vas zanimajo električna vozila? Z veseljem so vam na voljo. Kontaktni center - 041 392 204

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO.