Oven

Čutili boste, da ne smete hiteti. Že v dopoldanskem času boste polno zasedeni. Zdelo se vam bo, da vam delo ne omogoča umirjenega dihanja. Če boste nadaljevali s takim tempom, se bo vaše telo zagotovo izčrpalo. Premislite o jogi ali meditaciji, saj boste samo na tak način vzpostavili ravnovesje med fizičnim in mentalnim. Vzpostavite stik s seboj.

Bik

Danes boste prišli do nove ugotovitve. Zdelo se bo, da ste dosegli osebni razvoj. Nove izkušnje, ki so pred vami, vas bodo oplemenitile. Mnogi vam že sedaj zavidajo, toda ne skrbite. Nič ni narobe, če ste ambiciozni, ravno nasprotno. Bodite ponosi na svoje vrline. Svetujemo vam izredno pazljivost pri denarnih zadevah.

Dvojčka

Z mislimi boste daleč proč. Težave, ki jih imate, vam ne bodo omogočale mirnega dne. Tisti, ki ste vezani, ne pozabite na najbližjo osebo. Tudi ona potrebuje malce vaše pozornosti. Vsi imamo kdaj težavno obdobje, zato ne mislite le nase. Videli boste, da vam bo partner stal ob strani. Samski boste danes zelo zaprti.

Rak

Danes boste zelo nestrpni. Komaj boste čakali, da se boste lahko zatekli v varni objem svojega partnerja. Zdelo se vam bo, da potrebujete bližino bolj kot kadarkoli prej. Samski boste danes čutili, kako zelo vam manjka nekdo, na katerega bi se lahko zanesli. Planeti bodo na vaši strani, izkoristite odlično priložnost.

Lev

V ljubezni boste še vedno natančni in občutljivi. Vezani boste pri partnerju iskali napake. Zavedajte se, da ga ne morete spremeniti, zato je prav, da ga sprejmete takega, kot je, ali pa ga enostavno ne. Odločitev je povsem vaša, zato premislite o svojem vedenju. Samski boste spogledljivi. Pazite, da se ne boste zapletli z vezano osebo.

Devica

Danes bo v ospredju zaskrbljenost zaradi financ. Dan boste želeli preživeti aktivno, toda tega vam finance žal ne bodo dopustile. Ne dolgočasite se. V življenju ne gre vedno vse po načrtih, zato popestrite večer z družabnimi igrami. Delovni dan bo minil zelo hitro. Nove delovne obveznosti ter učenje in priprava vas bodo zamotili.

Tehtnica

Samski boste zelo zasanjani. Čas je, da si priznate, da ste zaljubljeni. Ne sramujte se tega. Razmislite o tem, ali ne bi bilo prav, da bi naredili prvi korak, saj oseba na nasprotni strani že čaka na vas. Že namig bo dovolj in videli boste, da se bo opogumila. Nežnejši spol bo danes malce zadržan kljub temu, da se vam bodo po glavi sprehajale nore ideje.

Škorpijon

Kljub temu, da imate ogromno dela, ste še vedno zagnani in polni energije. Pričeli ste zelo dobro, zato ste lahko prepričani v uspeh, ki se bo na vaši poti pojavil zelo kmalu. V službi bodo vsi opazili vašo zagnanost, ki bo danes vredna občudovanja. Pazite na zdravje! Napor pri delu bi se lahko izrazil v težavah s spanjem.

Strelec

Ohranite ideje zase, tako se boste izognili sporom. Prav je, da izrazite svoje mnenje, toda danes bodo nesoglasja prehuda, zato se bo potrebno zadržati. Če boste ravnali nepremišljeno, pa lahko pričakujete zaplete in prepire. Res je, da vam v zadnjem času ne gre vse od rok. Zvečer se znebite negativne energije.

Kozorog

Vezani boste lahko občutili pomanjkanje energije, zato se ne boste razdajali partnerju, a vas ne bo razumel. Pripravljeni bodite na prepire, saj vam zvezde danes res ne bodo naklonjene. Samski se boste lahko zbližali z nekom na delovnem mestu. Ne zapletajte se po nepotrebnem, toda precenite, ali vam je res tako zelo všeč.

Vodnar

S partnerjem boste pričeli graditi na prihodnosti. Veseli boste, da se z njim lahko pogovorite o vseh dvomih in pomislekih. Težave, ki so se pojavile med vama, vaju niso oddaljile, ampak ravno nasprotno. Sedaj se počutite bolje in bolj sta povezana kot prej. Samski se boste z zanimanjem začeli ozirati okoli sebe.

Ribi

Pri delu bo tudi danes vladala zmeda. Svetujemo vam, da se nadzorujete, saj obstaja nevarnost zmot, ki vam zagotovo ne bi prinesle nič dobrega. V popoldnevu pokličite prijatelja in videli boste, da vam bo odleglo. Delovne obveznosti boste vnesli tudi v vaš dom. Pretirana živčnost zaradi dela pa bo lahko doma ogrozila odnose.