Tadej je v Parizu, kje pa je Urška?

Čeprav je bila tudi Urška Žigart, zaročenka Tadeja Pogačarja, ki je svoj tretji Tour še tretjič končal kot najboljši mladi kolesar, v skupnem seštevku pa letos zasedel drugo mesto, v nedeljo v Parizu, je na podelitvi na Elizejskih poljanah ni bilo.

Tadej Pogačar je svoj tretji Tour po dveh zmagal končal na drugem mestu, še tretjič pa je zmagal v seštevku mladih kolesarjev. Foto: Reuters

Marsikdo se je ob tem vprašal, zakaj letos ni prisotna, še posebej zato, ker sta Jonas Vingegaard, zmagovalec Toura in najboljši na gorskih ciljih, ter njegov moštveni kolega pri ekipi Jumbo-Visma Wout van Aert veselo pozirala s svojima boljšima, barvno usklajenima polovicama (in otrokoma).

Zmagovalec 109. izvedbe Toura Jonas Vingegaard z družino Foto: A.S.O./Charly Lopez

Zaročenka na najpomembnejši ženski kolesarski dirki

Žigartova bi seveda z veseljem počela podobno, a je bila službeno zadržana.

25-letna kolesarka iz ekipe BikeExchange - Jayco je namreč dobila priložnost nastopa na krstnem Touru za ženske (Tour de France Femmes), ki ga letos prvič organizira ista organizacija A.S.O. (Amaury Sport Organisation) kot moško različico, in najbrž ne more kar tako izstopati iz ekipnega mehurčka in se udeleževati prireditev, ki niso del njenega tekmovanja.

Pogačar je na družbenih omrežjih že napovedal, da bo prihodnjih sedem dni tudi sam spremljal ženski Tour.

Žigartova se je o tem razpisala na svojem profilu na Instagramu, kjer je izrazila veselje, da je del Toura za ženske, ki predstavlja nov mejnik v razvoju ženskega kolesarstva, in zapisala, da bi tudi letos z veseljem barvno usklajevala svojo obleko z barvo majice, ki jo nosi njen partner, a v hudomušnem slogu namignila, da bo belo obleko, ki bi lepo pristajala k beli majici najboljšega mladega kolesarja, prihranila za drugo priložnost.

S tem je seveda mislila na poroko, ki sta jo s Tadejem zaradi smrti Urškine mame začasno prestavila.

Žigartova je v intervjuju za Sportal, v katerem smo se z njo pogovarjali tudi o razvoju ženskega kolesarstva, namignila, da kar zadeva poroko, za zdaj vesta le to, da si ona želi, da bi gostom prepevala Severina, Tadej pa že zdaj ve, v kakšnem avtomobilu se želi pripeljati na poročno slovesnost.

Zmagovalka 1. etape dirke Tour de France Femmes Lorena Wiebes iz ekipe DSM Foto: Reuters

Od Eiffelovega stolpa do Elizejskih poljan

Tour za ženske se je v nedeljo začel s sprintersko etapo po Parizu. Kolesarke so startale pri Eifflovem stolpu in po 81,7 kilometra dosegle ciljno črto na Elizejskih poljanah v Parizu. Etapo je dobila favoritinja, Nizozemka Lorena Wiebes (Team DSM), ki je na odru v rumeni majici pozirala z otrokom, ki ni bil njen.

Kolesarke na prvem Tour de France Femmes čaka osem etap. Prvi dve sta ravninski, sledijo tri razgibane in za konec dve gorski etapi.

Poleg Žigartove sta na dirki še dve Slovenki, Eugenija Bujak in Urša Pintar, obe članici ekipe UAE Team ADQ, ki bosta opravljali vlogo pomočnic Španki Mavi Garcia in Italijanki Marti Bastianelli.

