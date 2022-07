Prva etapa ženskega Toura Nizozemki, Eugenija Bujak najboljša Slovenka

Najboljša od treh Slovenk, ki dirkajo na prvem ženskem Touru, je bila Eugenija Bujak (UAE ADQ), ki je v cilj prišla na 52. mestu, a v času zmagovalke. Urša Pintar (UAE ADQ) je bila 60., Urška Žigart (BikeExchange - Jayco) pa 109., ta je za zmagovalko zaostala 17 sekund.

🇳🇱 @lorenawiebes for the win!

Victoire de @lorenawiebes 🇳🇱 sur la plus belle avenue du monde !#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/4bM33Zjq9y — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 24, 2022

Ženska Dirka po Franciji se je začela v Parizu pod Eifflovim stolpom, prva, 81,7 kilometrov dolga etapa pa se je končala na Elizejskih poljanah, prav tako v francoski prestolnici.

Jutri kolesarke čaka 136,4 kilometra dolga preizkušnja od Meauxa do Provinsa, dirka pa se bo končala v nedeljo, 31. julija s spektakularno etapo s ciljem na La Super Planche des Belles Filles.

🚩 The 1st stage of the #TDFF is underway! ☀️



🚩 La 1ère étape du #TDFF est lancée ! ☀️#WatchTheFemmes pic.twitter.com/phteHLEaK2 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 24, 2022

