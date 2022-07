Domislice na račun Vingegaarda in Pogačarja se množijo kot gobe po dežju #video

Merjenje moči med branilcem zmage na Dirki po Franciji Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) in glavnim napadalcem, trenutno vodilnim na dirki, Jonasom Vingegagardom (Jumbo-Visma), je ljubitelje kolesarstva navdušilo do te mere, da so se lotili iskanja vseh mogočih domislic, s katerimi bi na čim bolj duhovit način opisali njun obračun, ki ga vsakodnevno dodatno popestrijo in otežijo preostali kolesarji iz ekipe z rumeno majico.

Kaj danes čaka kolesarje na Dirki po Franciji?

Jonas Vingegaard, Primoz Roglic and the rest of Jumbo Visma...vs a lonely Pogacar.



\ o /#letourdk #LeTour2022 pic.twitter.com/lImVukbtzV — Jes Conradsen (@jesconradsen) July 13, 2022

Tadej Pogacar vs Jumbo Visma pic.twitter.com/KUeD3mjIPX — Don Quijote (@OscarNoPd) July 13, 2022

Vingegaard à chaque attaque de Pogacar. pic.twitter.com/eOHvhNcPFx — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) July 14, 2022

G when Jumbo started attacking at 70 kilometers to go today #TDF2022 pic.twitter.com/rISEloFH0p — Clément Shampoossin Élysées (@killow_) July 13, 2022

