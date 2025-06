Košarkarska javnost je izvedela, kdaj bi se lahko prvič pomerila Luka Dončić in Cooper Flagg. Težko pričakovani obračun se bo zgodil sredi oktobra, ko se bodo Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks v enem izmed pripravljalnih dvobojev pred začetkom lige NBA spopadli v Las Vegasu. Ko se je slovenski as nazadnje pomeril z nekdanjim soigralcem, je blestel na parketu in dosegel kar 45 točk.

V ligi NBA se sezona 2024/25, v kateri je ogromno prahu dvignila selitev Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles, odmevala pa je tudi zmaga Mavericksov na loteriji, zaradi katere bodo lahko v Teksas pripeljali najbolj zaželenega novinca Cooperja Flagga, počasi bliža koncu. Sledi le še finale med zasedbama Oklahoma City Thunder in Indiana Pacers, kjer se bodo delili šampionski prstani, nato pa bo napočil daljši čas za počitek.

Luka Dončić je leta 2017 s Slovenijo osvojil zlato medaljo na EuroBasketu. Foto: Vid Ponikvar

Tisti, ki so že izpadli ali pa se sploh niso uvrstili v končnico lige NBA, lahko že dalj časa uživajo v brezdelju in si polnijo baterije v toplih krajih ob morju. Med njimi je tudi Luka Dončić, ki pa zavestno ne zanemarja kondicijske pripravljenosti, saj se bliža reprezentančni vrhunec leta, nastop na EuroBasketu. Pred osmimi leti je na evropskem prvenstvu pomagal domovini do senzacionalne zlate medalje, nato pa se kmalu preselil na drugo stran velike luže in postal planetarni zvezdnik. V ligi NBA je pustil tako ogromen pečat, da so v tej sezoni prodali največ dresov prav z njegovim imenom. Prekinil je prevlado ameriških košarkarjev, ki so se vrsto let pojavljali na prvih mestih.

K temu, da je tako poskočilo število prodanih Dončićevih dresov, je pripomogla šokantna menjava, ki je v začetku februarja zatresla športni svet. Luka Dončić, ljubljenec občinstva v Dallasu, se je moral čez noč preseliti v mesto angelov, v obratno smer pa je prišel Anthony Davis.

Luka Dončić je v končnici v 1. krogu izpadel proti Minnesoti. Lani je Volkove premagal v konferenčnem finalu z Dallasom. Foto: Guliverimage

Odločitev za tovrstno potezo, ki je presenetila marsikoga, naj bi zrasla na zeljniku Nica Harrisona, čeprav še vedno ne manjka teorij zarote o tem, da je vodstvo lige NBA na takšen način reševalo padec priljubljenosti tekmovanja in želelo okrepiti manj konkurenčno franšizo Los Angeles Lakers, ki sicer v svetu uživa ogromno priljubljenost in spada tudi med najuspešnejše vseh časov. Dallas je tako ostal brez prvega zvezdnika, ki je bil programiran za naslednika Dirka Nowitzkega kot paradni konj franšize.

Obeta se pestro poletje

V ekipi Jezernikov bi lahko prišlo do sprememb v igralskem kadru. Foto: Guliverimage Navijači Mavericksov ga nosijo v srcih, kar je bilo zelo vidno tudi ob njegovem prvem gostovanju v Teksasu. Bilo je čustveno, tekle so solze, Dončić pa se je znesel nad nekdanjim delodajalcem in ob ovacijah občinstva dosegel 45 točk. Mavsom, ki so imeli nemalo težav s poškodbami najboljših igralcev, zlasti Kyrieja Irvinga, ki bo moral zaradi hujše poškodbe kolena preskočiti tudi dobršen del sezone 2025/26, se pozneje ni uspelo uvrstiti v končnico, Jezerniki pa so razočarali v prvem krogu, kjer so, čeprav so na papirju veljali za favorite, proti Minnesoti zmagali le enkrat in gladko izpadli (1:4).

Pomanjkanje kakovostnih višjih igralcev se je izkazalo za preveliko oviro, ki je trener JJ Redick ni znal pravočasno odpraviti. Zato se na igralskem seznamu Jezernikov obeta kar nekaj sprememb. Lakersi se želijo okrepiti pod obročem, Dončić pa želi vstopiti v novo sezono povsem pripravljen in še kako motiviran, da vsem dokaže, da se je še vedno sposoben potegovati za najvišja mesta.

Dončić prvič proti novemu obrazu franšize iz Dallasa?

Mavericksi so imeli ogromno srečo na letošnji loteriji lige NBA. Foto: Reuters Luka bo eden tistih, ki bodo na pripravljalni del pred začetkom sezone 2025/26 prispeli že v visoki tekmovalni formi, saj bo pred tem nastopil na EuroBasketu. Ta se bo končal sredi septembra, že nekaj tednov pozneje pa bodo klubi lige NBA vstopili v pripravljalno obdobje, polno prijateljskih srečanj. Eno izmed njih že zdaj vzbuja ogromno zanimanja, saj so Lakersi potrdili, da se bodo 15. oktobra v Las Vegasu pomerili z Dallasom.

Tako bi se lahko prvič na parketu med seboj pomerila Dončić, dolgoletni prvi as Teličkov, katerega odhod v Los Angeles je strl srca marsikaterega navijača, ter Cooper Flagg, čudežni ameriški najstnik z izjemnimi fizičnimi predizpozicijami, ki bi se lahko kmalu pridružil Dallasu kot izbor št. 1 na letošnjem naboru. To bo torej dvoboj, ki bi se lahko vpisal v zgodovino kot eden sploh najbolj pričakovanih, kar se tiče pripravljalnih srečanj.

Cooper Flagg namerava v ligo NBA vstopiti kot član Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Dvoboj, ki bi ga lahko spremljalo veliko ljubiteljev košarke, bo torej potekal 15. oktobra v dvorani T-Mobile v Las Vegasu. Pred tem se bodo Lakersi pomerili s Phoenixom (3. oktober) in Golden Statom (12. oktober), pozneje pa še s Sacramentom (17. oktober), dve naknadni tekmi, obe naj bi odigrali v gosteh, pa naj bi sporočili javnosti v prihodnosti.