V noči na nedeljo se glavni boj v Indiani ni odvil med ekipama Pacersov in New York Knicks, temveč v boju za naziv MVP finalne serije. Pascal Siakam je na koncu za en glas ugnal Tyresa Haliburtona, ki je s svojo gesto na podelitvi dal vedeti, da je mislil, da bo priznanje romalo v njegove roke.

Košarkarji Indiane Pacers so v šesti tekmi finala vzhodne konference s 125:108 ugnali New York Knicks in s skupnim izidom 4:2 v seriji postali veliki finalisti lige NBA. Boj v Gainbridge Fieldhousu pa je bil na koncu najbolj izenačen v boju za naziv MVP konferenčnega finala. Pascal Siakam, ki je na koncu prejel trofejo Larryja Birda, je le za en glas ugnal Tyresa Haliburtona.

Od deveterice novinarjev, ki je pobliže spremljala dogajanje v seriji, je tako peterica svoj glas namenila Siakamu, štirje pa Haliburtonu. V šestih tekmah serije je Siakam v povprečju dosegal 24,8 točke, pet skokov in 3,5 asistence na tekmo, pri čemer je bil njegov met iz igre 52,3-odstoten. Haliburton je v povprečju dosegal 21 točk, šest skokov, 10,5 podaje in 1,7 izgubljene žoge na tekmo, pri čemer je bil njegov met iz igre 45,5-odstoten. Oba igralca sta bila odlična tudi na šestem srečanju z Knicksi, Siakam je dosegel 31 točk in bil najboljši strelec, Haliburton pa je prispeval 21 točk in 13 asistenc.

Tyrese Haliburton thought that Larry Bird ECF MVP trophy was his🤣#NBA #Pacers pic.twitter.com/59eF189mNI — Caleb Nixon (@calebnixonmedia) June 1, 2025

Tyrese Haliburton DEFINITELY thought he was winning the Eastern Conference Finals MVP 💀💀 pic.twitter.com/4w2Q6JszAx — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 1, 2025

Po slavju na parketu pa je odmeval predvsem odziv Haliburtona, ki je, kot vse kaže, mislil, da bo priznanje MVP romalo v njegove roke, a se je zgodba razvila v drugo smer. Med slavjem, ko sta se na parketu znašla še voditelj oddaje Inside the NBA Ernie Johnson in legenda Pacersov Reggie Miller, da bi razglasila MVP serije, se je kamera pomaknila na Haliburtona, ki se je na široko smejal in s prsti kazal znak miru, kar je nakazovalo na to, da je očitno verjel, da bo prejel nagrado. Ob razglasitvi se je nato le zaustavil, kamera pa je zatem pristala na Siakamu.

OH NO, HALI! Tyrese Haliburton pointed to himself & stepped forward because he thought he was going to win ECF MVP 😳❌



But, like the great teammate he is, Haliburton celebrated & was yelling to hype up Pascal Siakam! 👏 pic.twitter.com/z7S9z1js52 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 1, 2025

Preberite še: