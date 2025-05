Ženska je v četrtek na vrhovnem sodišču v Los Angelesu, kjer so jo identificirali kot Jane Doe (kar se uporablja, ko pravo ime osebe ni znano ali se namerno skriva, op. STA), zapisala, da jo je Williamson, nekdanji prvi izbor na naboru lige NBA leta 2020, dvakrat posilil v stanovanju v Beverly Hillsu.

"Ta dva incidenta nista bila osamljena. Tožena stranka je tožnika še naprej zlorabljala, posiljevala, napadala in pretepala v Kaliforniji in drugih zveznih državah, vključno z Louisiano in Teksasom, dokler se njuno razmerje ni končalo leta 2023," je navedeno v tožbi njegove nekdanje partnerke.

Tožilka še zahteva odškodnino zaradi napada, spolnega nasilja, nasilja v družini, vloma in zalezovanja. V tožbi je še navedeno, da je bila ženska partnerka Williamsona pet let, med letoma 2018 in 2023.

Williamsonovi odvetniki so za AFP navedli, da so obtožbe "kategorično napačne in nepremišljene," in dodali, da bo odvetniška ekipa zvezdnika lige NBA zahtevala "znatno odškodnino za to obrekovalno tožbo".

