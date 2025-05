Oklahoma City Thunder so bili v rednem delu najboljše moštvo lige NBA in so tudi v končnico vstopili odločno. Nič drugače ni bilo v finalu zahodne konference, v kateri so dobesedno pometli s krvniki LA Lakers v prvem krogu izločilnih bojev Minnesoto Timberwolves (s 4:1 so napredovali v finale lige NBA).

Po 13 letih se je moštvo znova uvrstilo v veliki finale lige NBA in ima zdaj priložnost, da v mesto prinese prvi šampionski pokal, kar je glede na prikazano zelo realna možnost – klub je naslednik ekipe Seattle Supersonics, ki je sicer leta 1979 osvojila naslov prvaka.

Povrhu vsega je Oklahoma najmlajša ekipa v letošnji ligi in druga najmlajša v zadnjih 70 letih, ki se ji je uspelo prebiti do velikega finala.

Kar nekaj strokovnjakov ekipe pred začetkom sezone ni pričakovalo v boju za naslov prvaka. Niti legendarni Magic Johnson ne.

"Opravičujem se"

Po uvrstitvi Oklahome v veliki finale, kjer čakajo na zmagovalca dvoboja med Indiano Pacers in New York Knicks (Indiana vodi s 3:1 v zmagah – igra se na štiri dobljene tekme), je na omrežju X zapisal: "Opravičujem se Oklahoma City Thunder, ker sem jih podcenjeval in mislil, da še niso pripravljeni na boj za naslov prvaka. Navijači Oklahoma Cityja bi morali Samu Prestiju (generalni direktor, op. p.) stoje zaploskati. Sestavil je izjemno ekipo!"

Oklahoma City Thunder je v velikem finalu lige NBA. Foto: Reuters

Ni pozabil niti na nekdanjega igralca Lakersov: "Čestitke Alexu Carusu, nekdanjemu Lakersu in prvaku NBA, ki zdaj igra za Thunder in bo igral v velikem finalu!"

Izpostavil je tudi lastnika nagrade MVP finala zahodne konference Shaia Gilgeousa-Alexandra, ki je bil najkoristnejši igralec že v rednem delu lige NBA: "Navdušuje me njegova dominantnost na igrišču in skromnost izven njega."