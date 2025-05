Košarkarji Indiana Pacers so pred domačimi gledalci s 130:121 premagali New York Knicks in kot prvi v seriji izkoristili prednost domačega igrišča. Voz Indiane je vlekel Tyrese Haliburton, ki je srečanje končal s trojnim dvojčkom (31 točk, 12 skokov, 15 asistenc), ob tem pa ni izgubil niti ene žoge. Sinovo predstavo si je po odsluženi kazni v živo ogledal tudi oče John. Varovanci trenerja Ricka Carlisla, nekdanjega stratega Luke Dončića, so si z zmago na stežaj odprli vrata velikega finala. V seriji na štiri zmage vodijo s 3:1.

Domači parket v konferenčnem finalu vzhodne konference do pete tekme ni pomenil prednosti, so pa tokrat košarkarji Indiana Pacers kot prvi v seriji dosegli domačo zmago. V seriji na štiri zmage so proti New York Knicks povedli s 3:1 in si priigrali zaključni žogi za veliki finale.

Prvo ime ob zmagi je v dvorani Gainbridge Fieldhouse je bil Tyrese Haliburton, čigar sijajno predstavo si je po odsluženi kazni osmih tekem v živo lahko ogledal tudi oče John Haliburton. In imel je kaj videti.

John Haliburton se je po odsluženi kazni lahko vrnil na tekme lige NBA. Indiana Pacers na domačih tekmah letošnje končnice, ki si jih je ogledal v živo, niso izgubili. Foto: Reuters

Domači so vodili praktično vse srečanje, a gostje so bili blizu, še najvišjo prednost (15 točk) so si košarkarji Indiane priigrali v zadnji četrtini. Haliburton, za katerim je ena najboljših predstav v končnici, je dvoboj končal s trojnim dvojčkom, 32 točkami, 12 skoki in 15 asistencami. Ob vsem tem pa ni izgubil niti ene žoge.

Haliburton je postal sploh prvi košarkar z vsaj 30 točkami, 15 asistencami in vsaj desetimi skoki ter brez izgubljene žoge na tekmah končnice NBA.

Tyrese Haliburton is the first player in NBA history to drop 30/15/10 with 0 turnovers in a playoff game.



THE DIFFERENCE. pic.twitter.com/lqRJu2c9iO — Indiana Pacers (@Pacers) May 28, 2025

Pascal Siakam je dodal 30 točk, Bennedict Mathurin 20, Aaron Nesmith, ki je bil pred tekmo zaradi poškodbe s četrtega obračuna vprašljiv, pa je stisnil zobe in ob zmagi dosegel 16 točk. Pri Newyorčanih je Jalen Brunson končal z 31 točkami, Karl Anthony Towns pa je 24 točkam dodal 12 skokov.

Rick Carlisle lahko Indiana Pacers v četrtek popelje v veliki finale. Foto: Reuters

Prvo zaključno žogo lahko v četrtek izkoristijo v New Yorku

Rick Carlisle, prvi trener Luke Dončića v ligi NBA, je Pacers leta 2004 in lani že popeljal v konferenčni finale, letos pa bi lahko z njimi naredil še korak naprej. Indiana si lahko finale zagotovi že v noči na petek po slovenskem času, ko se bosta moštvi srečali v Madison Square Gardnu.

Liga NBA, 27. maj, konferenčni finale: