To bo vroče, nova drama v ligi NBA?

V noči na sredo bodo v ligi NBA odigrali kar štiri tekme končnice. Indiana, New York in Boston imajo na domačem parketu prvo zaključno žogico za napredovanje proti Milwaukeeju, Detroitu in Orlandu, nekoliko drugače pa bo v Denverju, kjer bodo Nuggets z Vlatkom Čančarjem gostili LA Clippers, zmagovalec pa bo povedel v seriji s 3:2. Ko sta se tekmeca udarila zadnjič, je liga NBA videla eno najnenavadnejših končnic srečanja v zgodovini. Luka Dončić bo z LA Lakers proti Minnesoti na delu v noči na četrtek.

Košarkarjem Indiane se nasmiha napredovanje, saj proti Milwaukeeju vodijo s 3:1, na peti tekmi, na kateri bodo v dvorani Gainbridge Fieldhouse računali na prednost domačega občinstva, pa v vrstah tekmeca ne bo Damiana Lillarda. Zvezdnik Bucksov si je na prejšnji tekmi poškodoval ahilovo tetivo. Indiana je na tej tekmi zbrala kar 36 asistenc, od tega jih je slabo polovico (15) zbral Tyrese Haliburton.

Na zadnji tekmi med Detroitom in New Yorkom je bilo napeto do konca. Foto: Reuters

V kultni newyorški dvorani Madison Square Garden bodo kratkohlačniki poskušali izkoristiti prvo zaključno žogico za napredovanje v drugi krog končnice. Proti Detroitu vodijo s 3:1. Zadnja tekma je ponudila kontroverzno končnico, saj bi morali sodniki ob zadnjem metu na srečanju Tima Hardawaya Jr. dosoditi osebno napako Joshu Hartu, nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu pa bi tako ob zaostanku -1 izvajal tri proste mete. Če bi se to uresničilo, bi bil rezultat v skupnih zmagah najverjetneje 2:2, tako pa ima New York, ki sta ga na zadnji tekmi znova reševala Karl-Anthony Towns in Jalen Brunson, imenitno priložnost za napredovanje.

Branilec naslova Boston bo v dvorani TD Garden lovil četrto zmago proti Orlandu, ki nima več popravnega izpita. Proti prvaku bo moral v gosteh pokazati več kot na uvodnih dveh tekmah, Paolo Banchero in Franz Wagner pa bosta potrebovala pomoč v napadu.

Obeta se nova poslastica med Denverjem in Clippersi

Najbolj izenačen dvoboj velja pričakovati v Denverju. Na zadnji tekmi, na kateri je kratek čas na parketu prebil tudi Vlatko Čančar (123 sekund), je liga NBA doživela enega vrhuncev, kar se tiče nenavadnih zaključkov rednega dela. Denver je namreč v mestu angelov prišel do zmage 101:99 z zabijanjem Aarona Gordona v zadnji desetinki sekunde. To se je zgodilo prvič v zgodovini končnice lige NBA, da je zmagovalca odločilo tako pozno zabijanje.

Nikola Jokić bo poskušal z Denverjem izkoristiti prednost domačega igrišča in proti LA Clippers povesti v zmagah s 3:2. Foto: Reuters

Obeta se vnovičen boj imenitnih košarkarjev, ki so v vrhunski formi. Pri Denverju je Nikola Jokić ohranil fantastične statistične presežke iz rednega dela, kjer se je lahko pohvalil s povprečjem trojnega dvojčka, pri Clippersih je dvignil strelsko formo Kawhi Leonard, v obrambi in vse bolj tudi napadu pa izstopa Ivica Zubac. Ne gre seveda pozabiti tudi na strelske ase kova Jamala Murrayja, Jamesa Hardna, Normana Powlla … V dvorani Ball Arena bi bilo lahko tako znova zelo vroče, nastop poškodovanega Russlla Westbrooka pa je pri gostiteljih pod vprašajem.

Luka Dončić bo z Jezerniki reševal kožo v noči na četrtek, ko bo v Los Angelesu lovil drugo zmago nad Minnesoto, s katero bi zaostanek v zmagah znižal na 2:3 in ohranil upanje na preobrat ter napredovanje v konferenčni polfinale.

Liga NBA, 29. april, prvi krog končnice: