Košarkarji Clevelanda so v prvem krogu končnice lige NBA pometli z Miamijem. Zmagali so s 4:0, v četrti tekmi odpravili Heat kar za 55 točk (138:83), skupno pa bili v seriji boljši od njih za neverjetnih 122 točk, kar je nov rekord lige NBA. Zgodovinsko sramoto Miamija, ki ni pred tem v končnici še nikoli izgubil tako visoko, je v živo spremljal tudi njegov nekdanji zvezdnik Goran Dragić.

Na večer, ko je njegov "ameriški brat" Jimmy Butler pomagal Golden Statu do pomembne zmage nad Houstonom, po kateri so bojevniki kot sedmi nosilci na pragu velikega uspeha, saj proti drugopostavljenim raketam vodijo s 3:1, je Goran Dragić v živo spremljal katastrofalno predstavo Miamija, ki se je zapisala v zgodovino kot najmanj uspešna, odkar se igra končnica.

Padel 16 let star rekord lige NBA

Goran Dragić je spremljal zadnjo tekmo Miamija v tej sezoni v družbi srčne izbranke in prijateljev. Foto: Instagram Heat se je v 1. krogu končnice na vzhodu skušal izogniti "metli" proti Clevelandu, a je še enkrat več naletel na bistveno previsok zid. Ne le, da so Cavaliers zlahka dobili tudi četrto tekmo in izločili Miami z gladkih 4:0, ampak so za nameček še ponižali tekmeca in ga tako poteptali, da je padel nov rekord lige NBA. Prvič v zgodovini je namreč ekipa v eni seriji končnice lige NBA izločila tekmeca s skupno razliko v točkah +122. Tako je padel 16 let star rekord, ki si ga je od leta 2009 lastil Cleveland, ko se je takrat znašal nad New Orleansom in zbral kar 121 točk več od njega. Cleveland je proti Miamiju še eno več.

Dragić je v svojih najboljših časih z Miamijem igral tudi v velikem finalu. Pred petimi leti, ko mu je žal ob najbolj neprimernem času zagodla poškodba, je izgubil proti Lakersom. Pet let pozneje so Miami, ki jih je med sezono zapustil Jimmy Butler, postali povsem nekonkurenčni v boju za višje dosežke na vzhodu. Nekdanji slovenski košarkarski as, ki je že dolgo zaljubljen v mesto Miami, si je v živo s srčno izbranko in prijatelji ogledal zadnjo tekmo Vročice v tej sezoni.

Cleveland Cavaliers se bodo v drugem krogu pomerili z boljšim iz obračuna med Indiano in Milwaukeejem, na katerem kaže bolje Pacersom (3:1 v zmagah). Foto: Reuters

Pričakoval je spektakel, videl pa neverjetno dominanco gostov. Zmagali so s 138:83. Že prvi polčas so dobili z neverjetnih 72:33, navijači Miamija pa po zgodovinskem ponižanju niso skrivali nezadovoljstva. To je bil rekordno visok poraz Miamija v končnici. Prejšnji rekord, Cleveland je v nedeljo zmagal "le" za 37 točk, je tako zdržal le dva dni. Tudi na tisti tekmi na tribunah ni manjkalo znanih osebnosti, srečanje si je tako s sinom Milanom ogledala tudi znana pevka Shakira.

Takrat je spremljal rekorden polom Miamija, ki je prvič v zgodovini izgubil za 37 točk. Le dva dni pozneje je bila razlika še neprimerno višja. Kar +55. V to, kako ogromna je bila premoč Clevelanda, se je v živo prepričal tudi Dragić.