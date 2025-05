Podvig, na katerega čaka Indiana že 25 let, vse bližje

V nedeljo bo v Evropi okronan košarkarski prvak , na drugi strani velike luže pa se bosta, kar se tiče vrhunskega košarkarskega dogajanja, v noči na ponedeljek na tretji tekmi konferenčnega finala na vzhodu pomerila Indiana in New York. Pacersi imajo priložnost, da na domačem parketu povečajo prednost v skupnih zmagah na 3:0 in si s tem prislužijo kopico zaključnih žogic za preboj v veliki finale. Nanj čakajo že 25 let.

V ligi NBA še odmeva dominantna zmaga Minnesote, s katero je dala košarkarjem Oklahoma City Thunder vedeti, da se še zdaleč ni predala v boju za veliki finale. Volkovi so zaostanek v skupnih zmagah znižali na 1:2 in se vrnili v igro za napredovanje. O takšnem scenariju sanjajo tudi v taboru New Yorka, ki se je po dveh zaporednih neuspehih v domači dvorani Madison Square Garden, še kako boli zlasti poraz na prvi tekmi, ko so kratkohlačniki v zadnji minuti zakockali ogromno prednost, znašel v velikih težavah.

Lahko Knicksi vrnejo udarec Indiani v gosteh? Foto: Reuters

Lahko New York vrne udarec in podobno kot Indiana izkusi sladkost zmage na gostujočem parketu? Čeprav strelsko blesti Jalen Brunson, ki je na uvodnih dveh tekmah dosegel skupaj kar 49 točk, je New York dvakrat zapored ostal praznih rok. Pri Indiani so najbolj blesteli Tyrese Haliburton (31 točk in 11 asistenc na prvi tekmi), Aaron Nesmith (30 točk na prvi tekmi, za tri točke je metal 8/9) in Pascal Siakam, ki je na drugi tekmi povzročal ogromne težave Karl-Anthonyju Townsu in dosegel kar 39 točk.

Indianapolis je sicer v teh dneh v znamenju izjemnih športnih spektaklov, saj poteka tudi legendarna vzdržljivostna dirka Indianapolis 500 (500 milj) na ovalnem dirkališču Indianapolis Motor Speedway, ki šteje za prvenstvo formul IndyCar Series.

Liga NBA, 25. maj, konferenčni finale: