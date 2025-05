Košarkarji Oklahome City Thunder so v noči na petek zanesljivo dobili tudi drugo tekmo konferenčnega finala zahodne konference. Najboljša ekipa rednega dela je na drugi tekmi s 118:103 v domačem Paycom centru ugnala Minnesoto Timberwolves in povedla z 2:0 v zmagah.

V Paycom Centru v Oklahomi Cityju je bilo slavnostno in veselo že pred začetkom druge tekme konferenčnega finala, saj je Shai Gilgeous-Alexander iz rok komisarja lige Adama Silverja prejel trofejo Michaela Jordana, ki jo vsako sezono dobi najboljši košarkar oziroma MVP rednega dela. Na krilih priznanja je Kanadčan zaigral tudi na drugi tekmi finala proti Minnesoti Timberwolves, na katerem je dosegel 38 točk in vknjižil še osem asistenc.

Shai Gilgeous-Alexander s trofejo za naziv MVP. Foto: Reuters

Gostitelji so glavnino dela tako kot na prvi tekmi tudi tokrat opravili v tretji četrtini. Minnesota je namreč po koncu prvega polčasa še zaostajala z ulovljivih 50:58, a je nato Oklahoma tretji del srečanja dobila s 35:21 in se v zadnjo četrtino podala s prednostjo 93:71. Minnesota je vodila sicer samo enkrat na srečanju, in sicer pri začetnih 2:0, nato pa je nadzor prevzela domača ekipa, ki je nato v zadnjem delu srečanje le še mirno pripeljala do konca v svojo korist. Timberwolves so se v zadnji četrtini najbolj približali dve minuti in pol pred koncem, ko je rezultat po dveh zadetih prostih metih Nickeila Alexandra-Walkerja kazal prednost Oklahome s 109:99, a so nato domači hitro odgovorili in prišli do zanesljive zmage.

Pri domači zasedbi sta poleg Gilgeousa-Alexandra strelsko izstopala še Jalen Williams s 26 točkami (10 skokov) in Chet Holmgren z 22 točkami. Pri Minnesoti se je napram prvem srečanju prebudil Anthony Edwards, ki je dosegel 32 točk in devet skokov, a je zadel le eno trojko iz devetih poskusov. Dvomesten je bil še Jaden McDaniels z 22 točkami. Tudi sicer je Minnesota zadela le dobrih 41 odstotkov vseh svojih metov iz igre, Oklahoma na drugi strani pa polovico, ob tem so gostje izgubili še 14 žog.

Anthony Edwards je dosegel 32 točk. Foto: Guliverimage

Zdaj se serija seli v Minneapolis, kjer bo v noči na nedeljo Minnesota pred domačimi navijači lovila prvo zmago v seriji oziroma zmago, ki bi jo še obdržala med živimi, saj je že dobro znano dejstvo, da se še nobeni ekipi v ligi NBA ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v seriji. "Moramo opraviti boljšo nalogo v obrambi nad Antom, doma bodo igrali z drugačno energijo na krilih svojih navijačev. Začeti moramo bolj odločno, če želimo imeti v gosteh kakšne možnosti," je bil kljub drugi zmagi v napovedi tretjega obračuna previden Gilgeous-Alexander.

