V noči na četrtek se je finalna serija začela tudi v vzhodni konferenci lige NBA. Košarkarji Indiane Pacers so po podaljšku s 138:135 ugnali New York Knicks in povedli z 1:0 v zmagah, četudi so 51 sekund pred koncem rednega dela še zaostajali s 112:121.

Že prva tekma finala vzhodne konference je postregla z neverjetno poslastico, ki napoveduje izjemno serijo med New York Knicks in Indiano Pacers. Slednji so na prvi tekmi v Madison Sqaure Gardnu po norem preobratu in podaljšku utišali navijače Knicksov in zmagali s 138:135. Ameriški mediji so zaključek obračuna že označili za enega najboljših v zgodovini končnice lige NBA, ki je "postregel s pravo mero drame."

New York je v zadnji četrtini po delnem izidu 16:1 vodil tudi s 17 točkami prednosti, še 59 sekund pred koncem so domači v New Yorku po košu Jalena Brunson vodili s 121:112. A sledil je neverjeten preobrat Indiane, še eden od mnogih v letošnji končnici, v kateri so Pacers dokazali, da se jih ne sme nikoli odpisati.

Serijo treh zaporednih trojk je v zaključku četrte četrtine povezal Aaron Nesmith, ki je 23 sekund pred koncem rednega dela zadel za 121:123, nato je bil dvanajst sekund pred koncem natančen še iz črte prostih metov. Zatem je na drugi strani sedem sekund pred koncem en prosti met za vodstvo s 125:123 unovčil OG Anunoby.

V zadnjem napadu je priložnost prevzel Tyrese Haliburton, ki je iz stepbacka poskusil z zahtevnim metom za dve točki, žoga se je najprej odbila od obroča nato pa ob pisku sirene našla pot skozi obroč. Košarkarji Indiane so najprej mislili, da je Haliburton zadel za tri točke in so začeli proslavljati zmago, a je nato sodniška trojka ob ogledu posnetka potrdila, da je ob metu prestopil črto. Ko je met Haliburtona šel skozi obroč, je košarkar Inidnae izvedel ikonično "davljenje", v slogu Reggieja Millerja, a srečanje se je nato prevesilo v podaljšek. Pacers so v zadnjih treh minutah in 14 sekundah rednega dela dosegli kar 23 točk, kar je največ za takšno časovno obdobje v zgodovini končnice lige NBA.

Koš Haliburtona:

V izenačenem podaljšku je 27 sekund pred koncem Nembhard s košem Indiano popeljal v vodstvo s 136:135, po izgubljeni žogi na drugi strani pa je nato 15 sekund pred koncem zabil še Obi Toppin in svojo ekipo popeljal v vodstvo s 138:135. Nato sta za New York poskusa za tri zaporedoma zgrešila Brunson in Karl-Anthony Towns, zmage pa so se nato veselili domači košarkarji.

Liga NBA, 21. maj, konferenčni finale:

Liga NBA, konferenčni finale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Minnesota Timberwolves (6) /1:0/ Vzhod:

New York Knicks (3) – Indiana Pacers (4) /0:1/ // Rezultat v zmagah, napredovalo je moštvo, ki je prvo zbralo štiri zmage.

