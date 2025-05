Navijači New York Knicks veljajo v ligi NBA že vedno za nekaj posebnega. So najbolj strastni, znajo pa tudi prestopiti meje dobrega okusa. To je na svoji koži spoznal nič hudega sluteč privrženec Indiane Hans Perez. Ko se je sprehajal po New Yorku v dresu Tyreseja Haliburtona, zvezdnika Indiane, s katerim se bodo kratkohlačniki spopadli v konferenčnem finalu, je občutil bes razjarjenih Newyorčanov. Proti njemu so poletele celo vrečke, polne smeti. Rešil se je z begom, ko pa je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek divjega napada, je navijač Indiane doživel čudovito presenečenje.

V ligi NBA raste napetost pred začetkom konferenčnih finalnih spopadov. V igri za naslov so ostali le še štirje. Oklahoma City in Minnesota – krvnika Vlatka Čančarja in Luke Dončića v letošnji končnici – na zahodu ter New York in Indiana na vzhodu. Da bi bilo lahko na tekmah v velemestu, ki nikoli ne spi, še zelo pestro, je nakazal nesrečen pripetljaj, v katerega se je zapletel Hans Perez. Je goreč navijač Indiane, a si je po mnenju številnih privržencev Newyorčanov dovolil preveč, ko se je na nepravem mestu sprehajal v dresu Tyreseja Haliburtona, naslednjega tekmeca Knicksov v konferenčnem finalu.

Ko so ga zagledali navijači New Yorka v bližini dvorane Madison Square Garden, se je Perez naposlušal zlobnih komentarjev, jeza nekaterih Newyorčanov pa je bila tako izrazita, da so proti njemu poletele celo vreče, polne smeti.

Kako so se Newyorčani znašali nad navijačem Indiane:

Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Voditelj oddaje The Pat McAfee Show na televizijski postaji ESPN je javno povpraševal, ali kdo prepozna napadenega oboževalca Indiane. Očitno je Pat McAfee kmalu prejel odgovor, saj je stekla akcija, v ponedeljek pa je Perez že gostoval v njegovem šovu in predstavil svojo ljubezen do Pacersov. Ta je tako velika, da si je v čast Indiane omislil tudi tetovažo klubskega logotipa na roki.

Hans Perez je sicer Newyorčan, a navija za Indiano že od otroštva. Takrat sta za Pacerse najbolj navduševala Reggie Miller in Jermaine O'Neal. Je gasilec in nekdanji amaterski boksar.

Ne le Perez, smeti letele tudi proti Windhorstu

V šovu pa je sledilo presenečenje. Voditelj je nepričakovano v pogovor vključil še enega gosta. To pa je bil nihče drug kot Tyrese Haliburton. Ameriški zvezdnik, ki blesti v letošnji končnici, kar so dobro izkusili košarkarji Milwaukeeja (Indiana je zmagala s 4:1) in Clevelanda (4:1), se je rade volje odzval povabilu in polepšal večer navijaču.

"Vesel sem, da si ostal živ v tisti džungli," se je pošalil, nato pa Pereza kot posebnega gosta povabil na četrto tekmo konferenčnega finala v Indianapolisu. Perez si bo lahko spektakel lige NBA ogledal v dvoje, od veselja pa je v studiu odmevala navijaška pesem Let's go Pacers.

Zanimivo je, da Perez ni bil edini, ki so ga navijači New York Knicks obmetavali s smetmi. To je izkustil tudi Brian Windhorst, novinar analitik mreže ESPN.

Kako so navijači New Yorka "trpinčili" Briana Windhorsta:

V "velikem jabolku" so tako košarkarske strasti vzplamtele v nebo. To niti ne čudi, saj se je New York prebil v konferenčni finale prvič po letu 2000. V dvorani Madison Square Garden se na šampionski prstan čaka že vse od leta 1973, Indiana pa ga sploh še ni osvojila. Zato ne bo manjkalo motiva v obeh taborih, prednost domačega igrišča na prvi tekmi pa bo imel zaradi boljšega izkupička v rednem delu sezone (51 zmag in 31 porazov proti 50 zmagam in 32 porazom) New York.

Uvodna tekma konferenčnega finala na vzhodu bo v noči na četrtek, malce pred tem, v noči na sredo, pa se bo začelo zares v boju za veliki finale na zahodu, kjer se bosta spopadla Oklahoma City in Minnesota.