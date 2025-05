Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so prepričljivo začeli finale zahodne konference lige NBA. V prvem dvoboju so visoko s 114:88 ugnali Minnesoto Timberwolves. Že med srečanjem in tudi po njem je bil pošteno razjarjen zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, na drugi strani je na dolžino serije opozoril Shai Gilgeous-Alexander. V središču pozornosti pa se je znašel tudi nekdanji trener Denverja in zdajšnji strokovni komentator finala, Mike Malone.

Košarkarji Minnesote so bili v drugem polčasu povsem nemočni, domača zasedba je drugi polčas dobila s kar 70:40. Le dva košarkarja gostujoče zasedbe sta dosegla dvomestno število točk, Julius Randle jih je dosegel 28, prvi zvezdnik ekipe Anthony Edwards pa za njega skromnih 18. Iz igre je poskusil le trinajstkrat, potopil pa je pet metov. "Zagotovo moram več metati, vzel sem si le 13 je... metov," je bil po koncu nezadovoljen Ant.

"Več moram igrati brez žoge, mislim, da bo to rešitev, ker ko sem na žogi, me takoj podvajajo in ostanemo brez rešitve. Zdaj moramo analizirati stvari in najti rešitve," je bil jasen Ant. Ta se je v središču pozornosti znašel že po nekaj minutah prve četrtine, ko je prejel tehnično napako, ker je žogo vrgel proti Shaiju Gilgeousu-Alexandru, ki je takrat ležal pod košem, že pred tem pa so nad njim dosodili osebno napako.

Večina košarkarskih navdušencev je prepričana, da je Edwards "obračunal" s SGA, ker je po mnenju mnogih "priljubljen" pri sodnikih in se tako pogosto znajde na črti prostih metov. V rednem delu jih je imel več na voljo le Giannis Antetokounmpo, na prvem obračunu Oklahome in Minnesote pa jih je Gilgeous-Alexander metal 14, največ od vseh akterjev na parketu, zadel jih je 11, skupno pa je srečanje končal pri 31 točkah.

"Minnesota je zelo agresivna ekipa, vse skupaj je bilo bolj fizično, a na koncu je to košarka. Proti tebi pride težava, ki jo moraš rešiti, ne glede na to, kako je videti. Skušali smo igrati na svoj način, to nam je uspelo. Ravno obramba nam je dala življenje in nas na koncu tudi rešila," je dejal Gilgeous-Alexander, ki je pokomentiral tudi predstavo Anta in odgovarjal na vprašanje, kaj ga je po njegovo najbolj omejilo. "Ne vem, nisem prepričan … Gre pa za odličnega košarkarja, ki bo na prihodnjih tekmah igral bolje kot danes. Serija je dolga, pripravljeni moramo biti na karkoli," je še dodal kanadski zvezdnik.

Ant pa ni edini, ki se je znašel pod žarometi, med takšnimi je bil tudi nekdanji trener Denverja Mike Malone, ki se je moral od Nuggetsov posloviti tik pred začetkom končnice, zdaj pa je dobil službo kot strokovni komentator na SportsCenter. Malone je po srečanju razburil predvsem navijače Denverja, saj je med prenosom Shaija Gilgeousa-Alexandra oklical za MVP lige NBA, na ta način pa "požrl" svoje besede izpred nekaj tednov, ko je ves čas poudarjal, da je MVP zagotovo zdaj njegov – sicer že nekdanji – varovanec Nikola Jokić.

V rednem delu sezone je Gilgeous-Alexander v povprečju dosegal 32,7 točke, kar je največ v ligi. Prav tako je v povprečju prispeval 6,4 podaje na tekmo. Jokić je v rednem delu sezone prvič v svoji desetletni karieri v povprečju dosegel trojni dvojček, in sicer 29,6 točke, 12,7 skoka in 10,2 podaje na tekmo.

