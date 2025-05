Navijači v Paycom Centru v Oklahomi so v torek zvečer navdušeno zapuščali prvo srečanje svojih ljubljencev v konferenčnem finalu. Oklahoma City Thunder je namreč na prvi tekmi konferenčnega finala s 114:88 ugnala Minnesoto Timberwolves in prišla do prve zmage v seriji na štiri. Oklahoma je po trilerju in nedeljski sedmi tekmi konferenčnega finala proti Denverju uspešno vstopila v zadnje dejanje zahoda.

A Minnesota, ki je v konferenčnem polfinalu izločila Golden State, je bila v prvem polčasu povsem enakovreden, če ne celo za odtenek boljši tekmec od OKC. Timberwolves so prvo četrtino dobili s 23:20, ob koncu prvega polčasa pa so bili v prednosti z 48:43. Nato je na sceno stopila domača zasedba, ki je v drugem polčasu tekmecu dopustila le še 40 točk. Tretjo četrtino je Oklahoma City dobila z 32:18, zadnjo pa z 38:22. Gostje so se sicer v zadnji četrtini nekajkrat približali na devet točk zaostanka, a je v končnici domača zasedba zagospodarila na parketu in zanesljivo dobila prvo srečanje.

Edwards je dosegel 18 točk. Foto: Reuters

Shai Gilgeous-Alexander je srečanje končal pri 31 točkah (10/27 met iz igre) in devetih asistencah, Jalen Williams je dodal 19 točk in osem skokov, Chet Holmgren pa 15 točkam sedem skokov. Pri Minnesoti je bil prvi strelec Julius Randle z 28 točkami in osmimi skoki, Anthony Edwards je ob metu iz igre 5/13 dosegel 18 točk in devet skokov. To sta bila hkrati tudi edina dvomestna košarkarja pri gostih, ki so iz igre metali le s 34,9-odstotno uspešnostjo, OKC je na drugi strani zadel polovico vseh svojih metov. Timberwolves so kar 51-krat poskusili z meti za tri točke, zadeli so jih 15, izgubili pa so 17 žog.

Ant proti Gilgeousu-Alexandru

V ospredju je bil med drugim obračun dveh glavnih zvezdnikov Gilgeousa-Alexandra in Edwardsa. Še posebej se je po tekmi govorilo o dogajanju v prvi četrtini, ko je Edwards ob vodstvu Minnesote z 10:3 ob prodoru Kanadčana in dosojeni osebni napaki žogo vrgel proti ležečemu Gilgeousu-Alexandru, ki je imel tokrat na voljo 14 prostih metov, največ od vseh košarkarjev na tekmi, Ant pa je ob tem s svojo gesto jasno pokazal svoje mišljenje.

Anthony Edwards threw the ball at SGA



He’s SICK of the foul-baiting 😭😭😭 pic.twitter.com/ZaEvECszZX — BricksCenter (@BricksCenter) May 21, 2025

Minnesota sicer drugič zapored nastopa v konferenčnem finalu, skupno pa šele tretjič. Letos se želi vpisati v zgodovino in prvič zaigrati v velikem finalu. Franšiza Oklahoma City Thunder se po drugi strani že lahko pohvali z naslovom, tega je daljnega leta 1979 osvojila še kot Seattle Supersonics. Nazadnje je v velikem finalu nastopila leta 2012.

Konferenčni finale se bo v noči na četrtek začel tudi na vzhodu, ko se bosta ob 2.00 po slovenskem času udarila New York Knicks in Indiana Pacers. Druga tekma v finalu zahoda pa bo na sporedu v noči na petek (2.30) znova v Paycom Centru.

Liga NBA, 20. maj, konferenčni finale: