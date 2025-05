V ligi NBA praktično ne mine dan, da se ne bi pojavile govorice in špekulacije o dogajanju na poletni košarkarski tržnici. Pogosto se omenjajo tudi Los Angeles Lakers Luke Dončića, ki bodo poleti zagotovo iskali okrepitev na centrskem položaju. Zdaj se je v ospredju govoric znašel 37-letni in 216 centimetrov visoki Brook Lopez.

Los Angeles Lakers v naslednji sezoni brez vsakega dvoma potrebujejo novega centra in večji igralski kader, kar je pokazal njihov zgodnji izpad iz letošnje končnice. Toda zaradi omejenega prostora pod zgornjo mejo plač bosta morala biti generalni direktor Rob Pelinka in vodstvo kluba pri novačenju novih moči ustvarjalna.

Ena od potencialnih tarč naj bi bil po poročanju nekaterih virov tudi nekdanji igralec Lakersov Brook Lopez, ki naj bi po koncu te sezone postal prost igralec brez omejitev. Kljub temu da je dopolnil 37 let, naj bi Lopez pritegnil veliko zanimanja v ligi. Po besedah ​​​​izkušenega novinarja lige NBA Geryja Woelfela je zanimanje za veteranskega centra že veliko, in to ne le iz Los Angelesa. "Zanj bo veliko zanimanja," je dejal eden od direktorjev lige NBA in nato z nasmeškom dodal: "Prepričan sem, da so se Lakersi z njim že pogovarjali," je poročal Woelfel.

Lopez je poleti 2023 ponovno podpisal dvoletno pogodbo z Milwaukee Bucks v vrednosti 48 milijonov dolarjev. Čeprav so ga takrat povezovali z Lakersi, se je na koncu odločil ostati v Milwaukeeju. Lopez je v prejšnji sezoni na 80 tekmah v povprečju dosegal 13 točk, pet skokov in 1,8 podaje na obračun.

