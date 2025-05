Ranjeni New York in Indiana, ki ji uspevajo nori preobrati

Medtem ko Oklahoma City Thunder v finalu zahodne konference lige NBA proti Minnesoti Timberwolves doma povedli z 2:0 v zmagah, je pričakovati bolj izenačen finale na vzhodu. Indiana Pacers so prvo tekmo v Madison Square Gardnu dobili po podaljšku s 138:135, New York Knicks pa so v noči na soboto odločeni, da v drugem poskusu domači parket vendarle unovčijo. Tekma se začne ob 2.00 po srednjeevropskem času.

Jalen Brunson Foto: Guliverimage Indiana Pacers so v rednem delu sezone dobili 50 tekem, New York Knicks pa 51. Vedeli smo, da bo ta finale zelo izenačen. In tako se je res začelo. S 138:131 so Pacers dobili prvo tekmo. Če je član Knicksov Jalen Brunson letos dobil nagrado za košarkarja, ki je najboljši v ključnih trenutkih, pa je po prvi tekmi marsikdo pomislil, da bi ta morala iti v roke Tyresu Haliburtonu, ki je zadel tri ključne mete za preobrat na prvi tekmi v kultnem Madison Square Gardnu. "Je poseben talent, poseben človek in me navdušuje iz dneva v dan," je o Haliburtonu dejal njegov soigralec Aaron Nesmith.

Specialisti za nore preobrate Foto: Guliverimage Indiana gre tako v drugo tekmo bolj sproščena, bolj samozavestna, New York z dodatnim bremenom. Še posebej ker so na prvi tekmi še dve minuti in 45 sekund do konca rednega dela vodili za 14 točk. Sploh prvič v končnici lige NBA se je zgodilo, da je ekipa v tako kratkem času zapravila prednost vsaj 14 točk. Pa je bilo pred tem kar 994 takih primerov. A Pacers so letos sposobni res neverjetnih preobratov. Proti Milwaukee Bucksom so denimo na peti tekmi prvega kroga v 40 sekundah nadoknadili sedem točk zaostanka, proti Cleveland Cavaliersom pa na drugi tekmi sedem točk v zadnjih 48 sekundah.

Liga NBA, 23. maj, konferenčni finale: