V ligi NBA vse bolj diši po velikem finalu Oklahoma City – Indiana. Obe ekipi v konferenčnih finalih vodita z 2:0. Thunder, ki so bili v rednem delu sezone najboljša ekipa in imajo v svojih vrstah tudi MVP igralca Shaija Gilgeous-Alexandra, imajo v noči na nedeljo priložnost, da z zmago na gostovanju v Minneapolisu povedejo že s 3:0 in si tako priigrajo kar tri zaključne žogice za vstop v finale. Srečanje v dvorani Target Center, kjer je letos Luks Dončić v končnici lige NBA izgubil obe tekmi z Lakersi, se bo začelo ob 2.30 po slovenskem času.

Volkovi so se po dveh porazih v Oklahoma Cityju znašli v nehvaležnem položaju. Lani so v konferenčnem finalu na zahodu ostali praznih rok proti Dallasu, pri katerem je takrat blestel Luka Dončić, letos pa bi se lahko znova spotaknili pri predzadnji oviri na poti do šampionskih prstanov. Minnesota bo zato želela na tretji tekmi prvič v tej seriji premagati Oklahoma City in zaostanek v zmagah znižati na 1:2.

Shai Gilgeous-Alexander je prvič v karieri prejel prestižno priznanje MVP igralca lige NBA. Foto: Reuters

V napadu bo morala ustaviti Shaija Gilgeous-Alexandra, ki je na uvodnih dneh tekmah proti Minnesoti skupaj dosegel 69 točk. Jalen Williams jih je dodal 45, Chet Holmgren pa 37.

Pri gostiteljih je pod največjim pritiskom Anthony Edwards, ki je v končnici izstopal proti LA Lakers in Golden Statu, proti Oklahomi pa za tri točke meče zgolj 23,5-odstotno. Navijači Timberwolvesov pričakujejo bistveno več točk tudi od Juliusa Randla.

Liga NBA, 24. maj, konferenčni finale: