Ne le za Dončića, Gobert je nočna mora tudi za MVP-ja

V obeh finalnih serijah v ligi NBA je izid trenutno 2:1. V vzhodni konferenci vodijo Indiana Pacers (proti New York Knicks), v zahodni pa Oklahoma City Thunder (proti Minnesota Timberwolves). V noči na torek četrto tekmo igrajo v Minneapolisu, kjer bo domača ekipa poskušala zmagati in se izogniti zaostanku z 1:3.

Ko je Oklahoma precej zlahka dobila prvi dve tekmi, ko je dala 114 in 118 točk, se je zdelo, da je njeno napredovanje v veliki finale lige NBA samo vprašanje časa. A so Minnesota Timberwolves na tretji tekmi pokazali povsem drug obraz, dobili so jo s 143:101. Najkoristnejši igralec sezone (MVP) Shai Gilgeous-Alexander in soigralci bodo morali v obrambi pokazati veliko več.

Že Luka Dončić in Los Angeles Lakers so izkusili, kako nevarni so Timberwolves, če se razigrajo v napadu. Njihova obramba pa je tako ena boljših v ligi. Gilgeous-Alexander je dal na tretji tekmi zanj zelo skromnih 14 točk. Rudy Gobert, tudi njega sanjajo Lakers, mu je zagrenil večer. Ta dvoboj bo torej še kako zanimiv, začetek četrte tekme bo ob 2.30 po srednjeevropskem času.

Liga NBA, 26. maj, konferenčni finale: