S posebno popotnico se je na letošnje priprave izbrane vrste podal Luka Ščuka, ki je po nepričakovanem klicu in vabilu iz ZDA 7. julija odpotoval v New York, zatem pa nekaj dni preživel na poletni ligi NBA, ki je v Las Vegasu potekala med 10. in 20. julijem. V dresu New York Knicks je zaigral na štirih tekmah, na katerih je v povprečju igral dvanajst minut na srečanje in se podpisal pod 4,3 točke na obračun. Še bolj kot statistični dosežki pa je pomembna izkušnja, ki jo je mladi Slovenec dobil čez lužo in jo zgrabil z obema rokama.

"Izkušnja je bila odlična, a je košarka precej drugačna. Vse skupaj je hitrejše, a izkušnja je bila res enkratna. Oni so stopili v stik z mojim agentom, ali bi bil pripravljen igrati zanje. Takoj, ko sem izvedel, sem bil seveda navdušen, ker je to res velika izkušnja in priložnost, nekaj povsem novega. Vsekakor bi lahko odigral boljše, dobil sem tudi nekaj priložnosti, čeprav sem vedel, da bodo v ospredju fantje, ki so bili izbrani na naboru, a sem zadovoljen. Košarkarji so res odlično pripravljeni, v igri pa je dovoljenega veliko več kontakta tako v obrambi kot v napadu. To me je malce presenetilo, a vse skupaj je bilo res super," je o dogajanju ob zboru reprezentance povedal Ščuka.

Nase je opozoril v dresu nemške ekipe Löwen Braunschweig. Foto: Guliverimage

Nase opozoril v Nemčiji

23-letni nekdanji član Cedevite Olimpije je nase opozoril v dresu nemške ekipe Löwen Braunschweig, dvakrat je bil razglašen tudi za igralca tedna v vse močnejši nemški ligi, v povprečju pa je v pretekli sezoni dosegal 10,3 točke in 5,4 skoka na srečanje ter naredil korak naprej v svoji klubski karieri. "Mislim, da sem dobro izkoristil priložnost in da sem pokazal, da lahko igram. Bila je tudi prva sezona, v kateri sem dobil nekoliko več možnosti za dokazovanje in imel večjo vlogo, tako da vse pozitivno," je dejal Ščuka, ki je zdaj povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto.

V tej še čakajo predvsem na prvega zvezdnika Luko Dončića, ki se bo izbrani vrsti pridružil v začetku avgusta. "Pomembno bo, da se povežemo kot ekipa, da opravimo priprave kot moštvo in vzpostavimo posebno vez. Pričakovanja in cilji so visoki, če tega ni, je škoda sodelovati na takšnem turnirju, kot je EuroBasket. Ko je v reprezentanci Luka, pa pričakovanja še narastejo, vsi pravijo, da takrat ne more biti cilj nič drugega kot medalja. A sam pravim, da se te zadeve gradijo postopoma, tekmo za tekmo, da pridemo čim dlje," je prepričan Ščuka.

Foto: Sportida

Upa na priložnost

208 centimetrov visoki košarkar za Slovenijo na velikem tekmovanju še ni igral, je bil pa del izbrane vrste v lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre. Skupno je do zdaj vknjižil štiri uradne nastope. "Reprezentanca mi pomeni veliko, sodeloval sem tudi na vseh prvenstvih v mlajših kategorijah, članska pa je sploh nekaj posebnega. Nekaj, česar si želi vsak mlad košarkar, sploh pa na takem tekmovanju. Če bi se uvrstil med dvanajsterico, bi mi to pomenilo res ogromno. Upam, da mi uspe," je dejal Ščuka.

"Čuti se, da je v zraku velika priložnost, v reprezentanci nas je kar nekaj mlajših košarkarjev. Za vsakega je priložnost, treba se je pokazati in si prislužiti mesto v reprezentanci."

Preberite še: