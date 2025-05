Kemp je bil sprva obtožen napada prve stopnje s strelnim orožjem, tožilstvo pa je prejšnji teden dodalo še eno obtožbo o napadu in streljanju iz avtomobila, poroča The Seattle Times. Obsodbe za te obtožbe bi lahko povzročile dolge zaporne kazni.

Šestkratni udeleženec tekme All-Star je priznal krivdo za napad druge stopnje in bo obsojen avgusta. Namestnik državnega tožilca je predlagal, da se Kempu dodeli kazen devetih mesecev zapora, enega leta pogojne kazni in denarna kazen. "Shawn je odločen, da bo šel naprej v pozitivno smer," je za Times povedal njegov odvetnik Tim Leary in dodal: "Dobil je ponudbo tožilstva, ki mu omogoča, da prevzame odgovornost, vendar mislim, da se zaveda tudi samoobrambne narave tega, kar se je zgodilo."

Shaquille O Neal in Shawn Kemp leta 1994. Foto: Guliverimage

Glede na sodne dokumente, ki so jih vložili Kempovi odvetniki, so bili Kemp in več zaposlenih v njegovi trgovini s konopljo na koncertu v Seattlu, ko so 8. marca 2023 vlomili v Kempov tovornjak. Obramba je v sodnem dokumentu zapisala, da so ukradli torbico zaposlenega, ključe Kempovega podjetja, mobilni telefon, dokumente in športne spominke, vključno z dresi Garyja Paytona in Kempa, ki sta jih nosila na tekmah, ki naj bi bile prodane na dražbi v dobrodelne namene.

Kemp je s pomočjo aplikacije za sledenje telefonu našel tatove, v prijavi pa je navedeno, da je eden od ljudi v avtomobilu streljal na Kempa, ki je vrnil ogenj s pištolo. Voznik je pobegnil z avtomobilom, ki so ga nekaj dni kasneje našli zapuščenega.

Kemp je v svoji karieri osem let igral za Seattle SuperSonics, s katerimi se je leta 1996 uvrstil v finale lige NBA, kjer so izgubili proti Chicago Bulls. Tri leta je nosil dres Cleveland Cavaliersov, dve leti Portland Trail Blazers, leto dni pa je bil član Orlando Magic.

