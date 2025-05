To čakajo že od ere Reggieja Millerja

Reggie Miller. Gotovo se ga spomnite. Z njim je Indiana edinkrat doslej igrala veliki finale lige NBA. Bilo je pred 25 leti. A so izgubili proti Los Angeles Lakers. Foto: Guliverimage Indiana Pacers so osvajali lovorike na začetku 70. letih v nekdanji ligi ABA. Od leta 1976 pa so del lige NBA. Doslej so enkrat samkrat osvojili konferenco in zaigrali v velikem finalu. To je bilo leta 2000. Mark Jackson, Jalen Rose, Reggie Miller in soigralci so nato v finalu izgubili z 2:4 proti Los Angeles Lakersom. Čakanje na nov finale se očitno zdaj končuje, pa so bili po rednem delu šele četrta najboljša ekipa konference. Po štirih odigranih tekmah proti New York Knicks vodijo s 3:1.

Peto tekmo v noči na petek (2.00) gosti kultna dvorana sredi Manhattana Madison Square Garden, kar pa ne pomeni, da bodo imeli Knicks posebno prednost (v rednem delu so imeli eno zmago več). Gostili so prvi dve tekmi konferenčnega finala in obe izgubili. Pacers, ki so dobili zadnjih šest gostujočih tekem, navdušujejo predvsem s hitro igro. "Smo precej mlada ekipa, izkušnje pa šele dobivamo," je poudaril njihov trener Rick Carlisle. Če vam je ime znano, da: to je nekdanji trener Dallas Mavericksov in Luke Dončića. V končnici so v tej sezoni odigrali 14 tekem in le tri izgubili.

Za zdaj je prvi junak Indiane Tyrese Haliburton, ki je ob tretji zmagi s 130:121 dosegel 32 točk in imel še 15 asistenc ter 12 skokov. In niti ene izgubljene žoge.

