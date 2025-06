Košarkarji Indiane Pacers so na šesti tekmi finala vzhodne konference s 125:108 ugnali New York Knicks in se drugič v zgodovini franšize zavihteli v veliki finale lige NBA, kjer se bodo pomerili z Oklahomo City Thunder. MVP finala vzhoda je postal Pascal Siakam. Finalna serija se bo začela v noči na petek.

Košarkarji Indiane so izkoristili drugo zaključno žogico za napredovanje v veliki finale. V Gainbridge Fieldhousu je bila domača ekipa boljša s 125:108 in se drugič v zgodovini, prvič po letu 2000, zavihtela v zadnje dejanje lige NBA. Indiana je na šesti tekmi tekmeca dokončno zlomila ob vstopu v tretjo četrtino z delnim izidom 9:0, po katerem je ušla na 78:63. Po dve trojki se je v tem nizu podpisal Thomas Bryant, eno je dodal še Andrew Nembhard. New York se je sicer na to odzval z delnim rezultatom 8:0, a so Pacers znova odgovorili z devetimi zaporednimi točkami, kar je bilo na koncu dovolj tudi za končni uspeh. Dogajanje si je pobliže kot analitik za TNT ogledal nekdanji košarkar Indian Reggie Miller, ki je v sezoni 1999/2000 kot zadnji Pacers popeljal v veliki finale.

Na drugi strani Knicksom ni uspelo postati 14. ekipa v ligi, ki bi se vrnila po zaostanku z 1:3 v seriji, na naslov pa New York čaka že vse od leta 1973, na igranje v finalu pa čakajo od leta 1999.

Na odločilni šesti tekmi je Pascal Siakam za Indiano dosegel 31 točk, Tyrese Haliburton je 21 točkam dodal 13 asistenc. Za Knicks je OG Anunoby prispeval 24 točk, Karl-Anthony Towns je ob 22 točkah ujel še 14 odbitih žog, Jalen Brunson pa je vknjižil 19 točk. Knicks, ki so imeli ogromno težav z agresivno igro Indiane, so imeli na koncu 17 izgubljenih žog, manj natančni so bili tudi ob metu iz igre (47,7%, Indiana 54,1%).

Siakam z lovoriko Larryja Birda. Foto: Guliverimage

Siakam je še tretjič v seriji dosegel vsaj 25 točk, s svojimi predstavami pa si je prislužil trofejo Larryja Birda, ki jo dobi MVP konferenc. "Od prvega dne, ko sem prišel sem, sem občutil sprejetost in ljubezen vseh. To je res odlična organizacija, tako sem vesel, da sem tukaj. Po slabi predstavi na peti tekmi smo se želeli vrniti, stoodstotno verjamem v moje soigralce. Tudi, ko smo na tleh, najdemo rešitev," je dejal Siakam.

Ekipi sta se srečali osmič v play-offu, tudi lani je bila boljša Indiana, ki je dobila sedmo tekmo v Madison Square Gardnu. Kljub porazu je bil na svoje varovance ponosen trener Tom Thibodeau. "Ponosen sem na te fante, letos smo naredili ogromno delo in mislim, da nam je to dobro uspelo. Kljub težavam s poškodbami, so se fantje borili. To res spoštujem," je dejal trener Knicksov.

Indiana se bo v velikem finalu v seriji na štiri zmage pomerila z Oklahomo City Thunder, ki je v finalu zahoda s 4:1 odpravila Minnesoto Timberwolves. Serija se bo začela v noči na petek ob 2.30 v Paycom Centru v Oklahoma Cityju.

Liga NBA, 31. maj, konferenčni finale: