Pogačar in Roglič si za zdaj lahko oddahneta

Kolesarji na Dirki po Franciji so zaradi nedavnih okužb v nedeljo opravili novo obvezno testiranje na koronavirus, po današnjih rezultatih in poročanju različnih belgijskih in italijanskih medijev pa na srečo noben test ni bil pozitiven.

Kolesarje na Dirki po Franciji so v zadnjih dneh v nekaj negotovosti spravili novi primeri okužb s koronavirusom, zaradi katerih so nekateri že morali zapustiti Tour. Pet kolesarjev zaradi pozitivnih testov in tesnih stikov sploh ni štartalo, v naslednjih dneh pa so bili okuženi še trije kolesarji.

All 165 riders are going for their Covid tests right after the stage finish, by the buses #TDF2022 pic.twitter.com/90M3BAznJi — adam becket at le tour (@adambecket) July 10, 2022

Po devetih dneh dirkanja je danes karavana dočakala svoj drugi prosti dan po tistem, ko so potovali iz Danske v Francijo. Kolesarji in spremljevalne ekipe so po koncu nedeljske devete etape prestali novo testiranje na koronavirus, ki pa na srečo vseh udeleženih, po poročanju tujih medijev, ni pokazalo novih primerov okužbe s koronavirusom.

Dirka po Franciji se bo v torek nadaljevala z gorsko etapo v Alpah od Morzina do Megeva (148,1 km). Zadnji klanec do cilja bo sicer dolg kar 19,2 km, a ima povprečni naklon zgolj 4,1 odstotka.

Več sledi ...

