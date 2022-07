Pogačar spet zasijal v šampionski luči, v zraku oblak negotovosti

V rumeno majico vodilnega oblečeni Tadej Pogačar je bil zadovoljen z opravljenim delom v deveti, gorski etapi. Ekipa UAE Emirates je s pravo taktiko onemogočila napade osrednjih tekmecev v boju za skupno zmago, na koncu pa je prav slovenski šampion potegnil in dal še enkrat vedeti, zakaj je prvi favorit dirke in zakaj nosi majico najboljšega. "Nad dirko smo imeli popoln nadzor. Vsi v naši ekipi so bili močni. Naredili smo težak dan, da smo imeli do zadnjega šprinta vse pod nadzorom. Jutri je čas za počitek," je izpostavil Pogačar, medtem ko je etapni zmagovalec postal presrečni Luksemburžan Bob Jungels. Zvečer bodo vse ekipe testirali zoper covid-19 in prav vsi v karavani upajo, da ne bo več pozitivnih primerov.

Pred začetkom gorske etape je bilo jasno, da bi lahko dočakali dirko v dirki. Tisto, v kateri se bodo ubežniki podali v lov za dnevni uspeh, in tisto zadaj znotraj glavnine. Lep čas so se kolesarji trudili, da so pretrgali vez z vodilnim Tadejem Pogačarjem, ki je imel ob sebi vestne vojščake iz ekipe UAE Emirates.

Med samo traso je sicer virtualno izgubil rumeno majico, a je bilo jasno, da športni direktor Andrej Hauptman ne bo kar tako dovolil, da bi se Rigoberto Uran, ki je bil med ubežniki v skupnem seštevku najbližje, kar odpeljal. Na koncu je Kolumbijec celo izgubil moč, da bi se sploh podal v boj za etapno zmago.

Junak dneva je postal Bob Jungels. Foto: Reuters

Bob Jungels (Cofidis) je skočil na predzadnji kategorizirani klanec Col de la Croix. Četrta najdaljša etapa letošnjega Toura je imela hkrati tudi četrto največjo vsoto višinskih metrov (3743 m), ki so jo morali kolesarji premagati na poti do smučarskega središča v bližini Les Portes du Soleila. Na vrhu ga je sicer ujel Simon Geschke, a je nato pri spustu uprizoril tvegano vožnjo in se odlepil od tekmeca

Pogačar v zaključku kot raketa

Vse odtlej je kolesaril sam v ospredju in odbil tudi napad Thibauta Pinota, ki so mu nato povsem ob koncu pošle moči. Po zmagi na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege, ki je ena izmed petih spomenikov, je tako dodal še etapno zmago na dirki vseh dirk: "Vzhičen sem. Dobil sem, po kar sem prišel. Vem, kaj to pomeni za mojo ekipo. Po težkih letih je zmagati nekaj posebnega. To je moj način dirkanja. Super vesel sem. Iz dneva v dan sem se počutil vse močnejšega. Zavedal sem se, da bom moral skočiti prej, saj med ubežniki nisem bil favorit za vožnjo v klanec. Tvegal sem in izplačalo se je. Hvaležen sem vsem, ki so v zadnjih letih verjeli vame."

🥇 That win meant a lot to @BobJungels, here's the finish in slow-motion ⬇️



🥇 Les derniers mètres du show @BobJungels au ralenti ! ⬇️#TDF2022 pic.twitter.com/uKJKUMzoJO — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2022

V glavnini je bilo videti ves čas mirno, vendar so kolesarji UAE Emirates na klancih navili hud tempo, da favoriti za končno zmago niso mogli skakati. Povsem v zaključku pa je skočil Pogačar. Kot raketa se je izstrelil. Za njim je šel Jonas Vingegaard, ki je v zavetrju komaj sledil slovenskemu kolesarju. Vnovič je pokazal, da ima najmočnejše noge na Touru. Z Dancem sta preostalim tekmecem na koncu odščipnila tri sekunde v boju za rumeno majico.

V rumeno oblečeni Pogi upa, da ne bo več pozitivnih primerov

"Nad dirko smo imeli popoln nadzor. Vsi v naši ekipi so bili močni. Naredili smo težak dan, da smo imeli do zadnjega šprinta vse pod nadzorom. Jutri je čas za počitek," je v bližini smučarskega središča Les Portes du Soleila dejal za slovensko nacionalno televizijo dejal Pogi.

Foto: Reuters

Ob naslednjem vprašanju novinarke, ali si želi njegova ekipa ves čas imeti rumeno majico do konca dirke? "Načeloma bi lahko bil danes izgubili rumeno majico in ne bi bilo nič narobe. Fantje so se počutili dobro. Za vsak slučaj smo šli zelo hitro na vsak klanec, da ne bi bilo napadov iz ozadja. Na srečo smo zadržali majico. Ne bi bilo nič narobe, če bi jo izgubili," je odgovoril Pogačar, ki pa bo vse do jutra nekoliko na trnih. V karavani bodo namreč opravili testiranja zoper covid-19. In v ekipi UAE Emirates nimajo ravno sreče z ukžbami s koronavirusom. Tour de France je namreč ravno zaradi tega razloga pred osmo etapo zapustil Vegard Stake Laengen: "V ekipi smo vsi negativni. Laengen je šel domov. Vsak od nas ima svojo sobo. Upam, da jutri ne bodo pozitivni. Držimo pesti, da bo ekipa zdržala skupaj."

Roglič prestal nov dan in to v družbi najboljših

Pred dnevom počitka in izjemno peklenskim alpskim delom Toura ima tako slovenski kolesarski zvezdnik 39 sekund prednosti pred Vingegaardom. Tretji je v skupni razvrstitvi Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) z zaostankom 1:17. Drugi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil danes 14., v skupnem seštevku pa je pridobil dve mesti in je enajsti ter za rojakom zaostaja 2:52 minute. Bo pa tudi članu Jumbo-Visme ponedeljkov dan prišel še kako prav, saj še vedno čuti posledice sredinega padca.

Primož Roglič se zagotovo veseli ponedeljkovega prostega dne. Foto: Guliverimage

Že zdaj se lahko veselimo naslednjega tedna, saj bo tudi slovensko obarvan, kajti v Alpe bo pripotovalo ogromno slovenskih navijačev, ki bodo navijali za slovenske kolesarje Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in Luko Mezgeca. In kaj je lepšega, da v rumeni majici vodilnega kolesari tekmovalec naše gore list.