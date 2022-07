"So se že sprijaznili s Tadejevo zmago in zgolj bojem za stopničke?"

"Zagotovo je Tadej Pogačar pokazal, kaj je, in nima več kaj napadati. On lahko zdaj samo sledi, drugi ga morajo napadati in ga poskušati premagati," po devetih dneh dirkanja stanje na letošnji Dirki po Franciji povzema slovenski državni prvak in dolgoletni kolesarski profesionalec Kristijan Koren. Tour se z drugim tednom seli v resne gore, dirka nikakor še ni odločena, nam je še povedal Primorec, a dodal: "Vse skupaj je za Pogačarjeve konkurente videti precej brezupno."

Lahko letošnji francoski pentlji po dobrem tednu dirkanja že rečemo Tour de Pogačar ali Tadej de France? "Tadej je pokazal. Že zadnjič sem si rekel, da bo zmago najbrž prepustil drugemu, pa je zmagal, pa takoj za tem spet in tudi danes (v nedeljo, op. p.) je pokazal mišice, sprintal in poskušal pridobiti kakšno sekundo. To mu je tudi uspelo pred Geraintom Thomasom in Primožem Rogličem, ne pa tudi pred Jonasom Vingegaardom. A vseeno, Tadej je nepopustljiv, tudi če je v rumeni majici, praktično od starta do cilja dirka agresivno in mu ni pomembno, kdo je zraven, pred seboj ne bo pustil nobenega kolesarja, če le vidi, da lahko naredi razliko," odgovarja 35-letni slovenski kolesarski profesionalec Kristijan Koren.

Kdo lahko sploh še ustavi Tadeja Pogačarja? Foto: Reuters

Tadej Pogačar je že zavladal tudi na letošnjem Touru, v šesti etapi je prišel do rumene majice vodilnega in zdaj to vodstvo tudi zanesljivo brani. Pred 109. Dirko po Franciji smo spet upali na slovenski dvoboj med Pogačarjem in Primožem Rogličem, a se Zasavcu spet ni uspelo izogniti padcem. Od pete etape naprej se bojuje s poškodbo, ki mu povzroča hude bolečine.

Rogliču ni lahko, ni pa še nič izgubljeno

"Roglič je imel nekaj smole, padel je, zdaj se bori in bo zagotovo vesel prostega dne, da se bo poskusil vsaj malo regenerirati," o smoli zvezdnika nizozemske ekipe Jumbo-Visma pravi Koren in bolj spodbudno dodaja: "Vidimo pa, da njegova poškodba le ni tako huda, da ne bi zmogel slediti najboljšim. Ves čas je zraven. Je pa zagotovo zaradi te njegove rame in hrbta prisotna bolečina. Že tako kolesarje bolijo noge, on pa se mora ukvarjati še z bolečinami v hrbtu. Ni mu lahko, ni pa še nič izgubljeno. Tour je še dolg, zdaj prihajajo pravi klanci in prelazi."

Primož Roglič je imel spet smolo, a zanj ni še vse izgubljeno. Foto: Reuters

Koronavirus? "Da le ne bi jutri zjutraj izvedeli kakšne šokantne novice."

Pogačar ima vajeti Toura trenutno trdno v svojih rokah, vseeno pa kolesar iz Budanj pri Ajdovščini opozarja, da ga do Pariza čaka še nekaj nevarnosti. "Pogačar je glede na prikazano res fenomen, vsi ga že opevajo kot zmagovalca tega Toura, ima tudi rumeno majico, zmagal je že dve etapi, bežati ne pusti nikomur, ampak je tu še ta covid-19. Vidimo, da praktično vsak dan zaradi koronavirusa en kolesar odpade, in resnično močno upam, da se okužba ne pripeti tudi njemu. Da le ne bi jutri zjutraj izvedeli kakšne šokantne novice. Dirka je nepredvidljiva, pa še na polno gre prav na vsaki etapi. Preprosto ni možnosti, da bi si kdo lahko privoščil kakšen dan malo bolj ležernega dirkanja. Tega ni. Tudi ekipe, ki nimajo kolesarjev za skupni vrstni red, iščejo svoje priložnosti, kot je bilo v nedeljo z Bobom Jungelsom, ki je napadel zgodaj, bil cel dan v begu, pa tega tudi njegova ekipa zagotovo ni pričakovala. Ko je šel sam v zaključku, so čakali, da bo šel kdo zraven, pa takega ni bilo. In uspel mu je izvrsten rezultat."

Vsak manjkajoči član ekipe se pozna. Foto: Reuters

Vsaka odsotnost se še kako pozna

Pogačarjeva ekipa UAE Emirates je prav zaradi okužbe s koronavirusom že izgubila pomembnega člana, Norvežana Vegarda Stakeja Laengena, ki je po profilu podoben Korenu. Zanesljiv pomočnik, motor na ravninskih delih trase. Kako se bo Pogačarjevim poznala njegova odsotnost? "Seveda se pozna. Vsak član, ki ti zmanjka, se pozna. Njegovo delo morajo nato opraviti drugi in na koncu vse to šteje. Ko smo imeli mi zaradi padcev kakšnega kolesarja ali dva manj, se je morala ekipa prilagoditi. Na ravnini so morali vleči kolesarji, ki so bili namenjeni za klance, in na koncu je tako favorit oziroma kapetan prezgodaj ostal sam. Tako se zdaj ruši ta red v ekipi. Po prvotnih načrtih vsak pride na vrsto ravno ob pravem času, zdaj pa je v postavi luknja, ki jo je treba zakrpati. Ko je treba vleči, hitro zmanjka številk in tako potem v klancih s Tadejem ostane le še Rafal Majka."

"Ne vem, zakaj se ne lotijo napada"

Kako sploh ustaviti Pogačarja? Kakšne možnosti sploh imajo njegovi tekmeci v zadnjih dveh tednih dirke? Kakšni so morebitni scenariji? "Tadej je pokazal, da je v izvrstni formi. Tudi danes (v nedeljo, op. p.), ko je imela Jumbo-Visma v zaključku ob njem še dovolj kolesarjev, ne vem točno, kaj so čakali. Ali so bili že na limitu in so samo držali? Ne vem, zakaj se ne lotijo napada. So se morda že sprijaznili s tem, da bodo dirkali samo za drugo mesto, ali pa bodo v naslednjih etapah poskušati tvegati. Morda bodo napadli z Rogličem, morda bodo Pogija poskušali 'razbiti' z več napadi, po domače povedano," razmišlja Koren, sam osemkratni udeleženec znamenitega Toura.

"Opekli so se že, zato pričakujem, da bodo letos bolj napadalni"

"Na Touru je ne nazadnje vseeno, ali si tretji ali drugi, šteje le zmaga." Foto: Urban Urbanc/Sportida Nekdanji član moštev svetovne serije Liquigas (kasneje Cannondale), Bahraina, danes pa Adrie Mobila, se sprašuje, zakaj Pogačarjevi tekmeci mladega asa iz Klanca pri Komendi ne napadajo bolj agresivno. "Če pomislim, da so ljudje po tistem Touru 2020 govorili, da bi moral Pogačar Rogliču pustiti zmago, ker se je celo dirko samo 'šlepal', je treba ob tem povedati, da taktika Jumbo-Visme takrat ni bila prava. So čakali in čakali, kot da niso niti verjeli, da bi jih lahko Pogačar ogrozil, na to, da jih bo povozil na kronometru na predzadnji dan dirke, niso niti pomislili. Torej, opekli so se že, zato pričakujem, da bodo letos bolj napadalni. Na Touru je ne nazadnje vseeno, ali si tretji ali drugi, šteje le zmaga. Morda pa so se že sprijaznili s tem, da je prvo mesto oddano Pogačarju in je dirka za njih že končana. Če pa želijo kaj več, pa bodo zdaj v drugem tednu dirke tudi morali pokazati več. Denimo tako, da Pogačar ostane sam in bodo morali pokuriti svoje kolesarje tako, da bosta ob Tadeju ostala vsaj dva in ga poskušala zlomiti z napadi. Če pa recimo sprožijo take napade, pa se jim Pogačar odpelje in jih pusti zadaj, pa jim s tem lahko zapre usta. To je moje mišljenje. Morda pa že taktizirajo za ekipno zmago na Touru, tudi o tem se razmišlja v ekipah. Ne vemo pa, kako razmišljajo ti športni direktorji."

Malo Rogliča, malo van Aerta in malo Vingegaarda ...

"Kolesarji se v takšnem kar malo porazgubijo, dva morata biti zraven zelene majice za sprinte, dva poleg Rogliča … To je tako malo, pozornost se razprši." Foto: Reuters Poleg tega so osredotočeni še na zeleno majico, ki jo napadajo z Woutom van Aertom … "Da, točno o tem govorim, zdaj imajo tri kapetane, malo Rogliča, malo van Aerta in malo Vingegaarda. In kolesarji se v takšnem kar malo porazgubijo, dva morata biti zraven zelene majice za sprinte, dva poleg Rogliča … To je tako malo, pozornost se razprši," pravi Koren, ki je letos prvič v dolgi karieri osvojil tudi naslov državnega prvaka na cestni dirki.

Mohorič in Tratnik? "Še dva tedna imata časa."

Je morda v prvem tednu več pričakoval od slovenskih asov v moštvu Bahrain Victorious Mateja Mohoriča in Jana Tratnika? "Vsakič, ko prižgem televizijo, upam, da bo v begu eden od njiju. Ne vem, kakšna je situacija pri Bahrainu. Ali čakajo kakšno etapo, ki si so ji prav izbrali za napad, pa varčujejo moči prav za tisti dan? Ves čas so sicer aktivni, niso pa pretirano agresivni. Damiano Caruso se vozi v skupini in čaka. Za Tratnika vemo, da je lokomotiva in mora po ravnem vleči kolesarje za generalno razvrstitev. Dobro, Tour je še dolg, še dva tedna imajo časa."

"Pogačar pokazal, kaj je, in nima več kaj napadati"

Tour se zdaj začne zares, drugi teden bo brutalen. Kako se ga lotiti? Kako se kolesar po devetih dneh napornega dirkanja, ko se zagotovo že pozna nekaj utrujenosti, pripravi na še veliko hujše izzive? "Kolesarji so zagotovo že malce načeti, saj do zdaj ni šlo ravno počasi, čeprav so bile večinoma ravninske etape. Zagotovo bodo ta drugi prosti dan dobro izkoristili. Zapeljali se bodo za kakšni dve uri, sproščeno, vedo, da jih pravi klanci šele čakajo. Bo še pestro. Zagotovo je Pogačar pokazal, kaj je, in nima več kaj napadati. On lahko zdaj samo sledi, drugi ga morajo napadati in ga poskušati premagati," pove naš sogovornik.

Za Pogačarjeve konkurente je videti "precej brezupno"

Kdo pa? "Ineos. Ineos je razmeroma agresiven, vidimo, da se držijo okoli Gerainta Thomasa, mislil sem tudi, da bo kaj več pokazal Adam Yates, pa očitno ni pravi in ne more. Pa Jumbo. To so te ekipe, ki bi zdaj morale iti malo bolj proti Pogačarju. Ampak očitno vidijo tudi, da z njim ni šale, da ko dvigne zadnjico, gre. Tudi v sedmi etapi smo videli, ko je bilo videti, da bo zmagal ubežnik, pa ga je ujel. Do ciljne črte gre na polno, ne dopusti si, da bi bil drugi. Ne vem, res je videti precej brezupno za njegove konkurente. Kot da so se sprijaznili s tem, da je za eno nogo boljši od vseh, in samo čakajo, da bo čim prej konec (smeh, op. p.). Dobro, preprosto je tako komentirati s kavča in se spraševati, zakaj ne napadajo, res bi bilo fino slišati te sestanke ekipe pred etapami, kaj naklepajo, kakšno taktiko imajo," nam je še povedal Kristijan Koren.

