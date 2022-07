Pogačar s tem odgovorom tekmecem spet dal misliti

Je Tadej Pogačar res zaskrbljen zaradi vročih dni, ki se v Franciji obetajo v prihodnjih dneh, ali sam sebe dojema kot kanibala, ki želi vedno in povsod zmagovati, in kako bi se odzval, če bi bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus?

Tadej Pogačar je na prvi pravi prosti dan na Dirki po Franciji na krajšem pogovoru z novinarji zatrdil, da se ne boji vročine, ki se v Franciji obeta v prihodnjih dneh, ter s tem utišal govorice in strategije, da bi to lahko bil eden od ključnih načinov, kako streti dvakratnega zmagovalca Toura, ki je letos v rumeni majici vodilnega že od 6. etape.

Priprave tudi pod žgočim soncem

"Na cesti bo za vse enako, pomembno je le, da telo ohranjamo primerno ohlajeno, sicer pa mislim, da nikomur ne ustreza kolesarjenje na 30 stopinjah Celzija, niti ni zdravo. Pred nami je zahteven teden. Upam, da bomo vse naredili pravilno, da bomo ostali ohlajeni in da bomo dobro dirkali," si pred nadaljevanjem Toura želi 23-letnik s Klanca pri Komendi, ki se je že zdavnaj zapisal v svetovno kolesarsko zgodovino.

Foto: Reuters

Na medklic enega od tujih novinarjev, češ da je Jonas Vingegaard, ki Pogačarju z 39 sekundami zaostanka najresneje diha za ovratnik, pred začetkom Toura izjavil, da je v vročini boljši od Pogačarja, je slovenski šampion dejal, da bo to pokazala praksa. "To bomo še videli. Nisem tako slab v vročem vremenu. Že nekaj dni pred začetkom Toura sem treniral v vročini, tudi na dirki Po Sloveniji je bilo vroče, enako tudi na pripravah v Livignu, tako da bomo videli."

Kako bi se Pogačar odzval, če bi testi pokazali, da se je okužil z novim koronavirusom?



"Vse je odvisno od stopnje okužbe, a če si pozitiven, je najbolje, da greš domov. Ne glede na to, ali imaš rumeno majico ali ne. Ni dobro, če prenašaš virus. Ves čas sem v stiku z moštvom in ljudmi okrog njega. V primeru, da lahko virus prenašaš na druge, je najbolje, da greš domov, in prav nič ni važno, ali imaš oblečeno rumeno majico, če to ni zdravo za ekipo," se zaveda Pogačar, ki je zelo zadovoljen z odzivom nad lansiranjem njegove fundacije za pomoč pri raziskavah raka.



"Vse je odvisno od stopnje okužbe, a če si pozitiven, je najbolje, da greš domov. Ne glede na to, ali imaš rumeno majico ali ne. Ni dobro, če prenašaš virus. Ves čas sem v stiku z moštvom in ljudmi okrog njega. V primeru, da lahko virus prenašaš na druge, je najbolje, da greš domov, in prav nič ni važno, ali imaš oblečeno rumeno majico, če to ni zdravo za ekipo," se zaveda Pogačar, ki je zelo zadovoljen z odzivom nad lansiranjem njegove fundacije za pomoč pri raziskavah raka.

Informacijo o njegovi pobudi so v preteklih dneh delili številni vrhunski kolesarji, tudi Peter Sagan in Elia Viviani. "Po etapi sem dobil kar nekaj sporočil po WhatsAppu glede fundacije, Sagan je (z objavo informacije na družbenih omrežjih, op. a.) naredil zelo lepo potezo, za kar sem se mu tudi osebno zahvalil. Rekel je, da je vedno za to, da se pomaga. Sicer pa ciljamo zelo visoko, gre za fundacijo, namenjeno raziskavam zdravila proti raku. Če razmišljamo v pravo smer, verjamem, da se lahko že v nekaj letih kaj spremeni in se najde ustrezno zdravilo," si želi Pogačar, ki ima do rakavih obolenj oseben odnos. Zaradi te bolezni je namreč umrla mama njegove zaročenke Urške Žigart.

"Nikoli ne veš, kdaj boš majico dobil nazaj"

Pogačar še nikoli ni tako zgodaj oblekel rumene majice vodilnega, in kljub temu da so včeraj v ekipi za hip razmišljali o tem, da bi jo prepustili zasledovalcem, se na koncu za to niso odločili.

"Včeraj smo res razmišljali o tem, vendar se je izkazalo, da imajo moji sotekmovalci ravno tako radi rumeno majico kot jaz, poleg tega zanjo trdo garamo vse leto, ko se pripravljamo samo na to dirko, in zaradi novega koronavirusa nikoli ne moremo vedeti, kdaj bomo šli domov. Rumena majica je nekaj posebnega, in zase lahko rečem le, da je na dirki bolje biti korak spredaj kot zadaj. Zame in ekipo je lažje, če zadevo lahko branimo in nadziramo dirko, kot pa če moramo napadati. Upam, da jo bom lahko obdržal do konca poti. Nikoli ni dobro, da majico kar oddaš, saj nikoli ne veš, ali jo boš še kdaj dobil nazaj," se zaveda Pogačar, ki je majico dobil z zmago v 6. etapi.

Rumeno majico vodilnega je oblekel že po zmagi v 6. etapi. Foto: Reuters

"Van Aert je bil takrat v begu in se je poslovil od majice. Bil sem v položaju za zmago, s tem pa je prišla tudi rumena majica, ki mi zelo veliko pomeni. Nositi rumeno majico je res nekaj posebnega. Naš cilj je majico obdržati do konca," je bil jasen Pogačar, ki pravi, da rad zmaguje, a samega sebe ne vidi kot kanibala.

Gre za primerjavo s slovitim belgijskim kolesarjem Eddyjem Merckxom, ki se ga je prijel vzdevek kanibal. Za Merckxa, ki je dejal, da prav v Pogačarju vidi novega kanibala, je veljalo, da tekmecev ni želel le premagati, temveč jih tudi uničiti.

"Morda na televiziji tako deluje, kot da gremo vsakič na zmago. A tudi včeraj smo imeli dober dan. Ekipa je opravila odlično delo. Vse smo nadzirali, ubežniki pa so bili predaleč, da bi jih lovili. Seveda je bil pomemben tudi sprint, kjer sem dobil nove tri sekunde, nikakor pa vsakič ne napadamo prvega mesta v etapi."

Foto: Reuters

Kaj bodo pokazali dolgi klanci?

Pogačar tudi pred nadaljevanjem Toura ostaja samozavesten in poln hvalnic na račun svoje ekipe. "Glede forme sem samozavesten in upam, da bom ta teden imel močne noge. Videli bomo, kaj bodo pokazali dolgi klanci, ki prihajajo. Jutri nas čaka etapa za ogrevanje, nato pa sledita dve zelo pomembni etapi, ki bosta pokazali, kdo bo močnejši na klanec."

Še posebej pomembna bo četrtkova kraljevska etapa s ciljnim vzponom na Alpe d’Huez, kjer morajo kolesarji v 21 serpentinah na slabih 14 kilometrih premagati več kot 1.110 višinskih metrov in ki si jo je podčrtal tudi njegov glavni tekmec v boju za skupno zmago Vingegaar.

"Gre za ikonični klanec, s tem, da bo že pred tem težka etapa," se zaveda Pogačar. "Verjamem, da bo zelo zanimivo. To bo ena najbolj legendarnih etap. Alpe sem pred Tourom prevozil dvakrat, tako da vem, kaj me čaka, in tega se ne bojim. Zagotovo bo etapo zabavno gledati na televiziji, medtem ko za nas ne bo tako zabavno, se je pa vseeno veselim," pravi Pogačar, ki je bil zelo vesel tudi prostega dne.

Kaj je počel? Dolgo je spal, se dodobra okrepčal, družil s sotekmovalci in poldrugo uro z njimi preživel na kolesu, si privoščil masažo in frizerja.

Dirka po Franciji se jutri nadaljuje z 10. etapo v Savojskih Alpah, ki se bo začela v kraju Morzine in po 148 kilometrih končala v Megevu.

