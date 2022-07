Kolesarji na Dirki po Franciji imajo danes prost dan, kar pa ne pomeni, da so brez obveznosti. Številne ekipe imajo poleg podaljšanega spanja, zajetnega zajtrka, sprostitvene vožnje, marsikdo tudi obiska frizerja, na sporedu tudi novinarske konference, a pri ekipi Jumbo-Visma so se tokrat odločili za drugačno pot.

Medijem so preprosto poslali izjave njihovih dveh najbolj izpostavljenih mož, Jonasa Vingegaarda, ki z 39 sekundami zaostanka najresneje diha za vrat vodilnemu Tadeju Pogačarju, in Wouta van Aerta, z dvema etapnima zmagama in izjemnimi vožnjami enega najbolj opaznih kolesarjev na letošnji izvedbi Toura.

25-letni Jonas Vingegaard je letos v precej drugačni vlogi kot lani, ko je šele po odstopu Primoža Rogliča pred začetkom 9. etape in več kot petminutnim zaostankom nepričakovano moral vskočiti v kapetanske čevlje. Dirko je letos že začel kot sokapetan z Rogličem, po težavah Slovenca v peti etapi, ko je ta zadel ob rob zaščitne bale sena na trasi in si izpahnil ramo ter nabral več kot dve minuti zaostanka, pa je postal glavni adut ekipe za zmago v skupni razvrstitvi dirke.

Kot je dejal v današnjem sproščenem pogovoru, se po prvi tretjini dirke počuti dobro, a se tudi zaveda, da je za njimi šele prvi teden dirke.

Kolesarji Jumbo-Visme na prost dan Dirke po Franciji:

"Na Touru se lahko marsikaj zgodi"

"Forma je dobra in upam, da so pred mano dobri dnevi," si želi 25-letni Danec, ki pravi, da zaostanek 39 sekund za Pogačarjem sicer ni razveseljiv podatek, a da hkrati vsi vemo, da se na Touru lahko marsikaj zgodi.

Tako kot se je ekipi Jumbo-Visme zgodilo v 5. etapi s tlakovanimi odseki, ki jo je Pogačar odpeljal izjemno, kolesarjem Jumbo -Visme pa se je marsikaj pripetilo. Ne samo, da je Roglič grdo padel in si nabral zajetni dve minuti zaostanka, tudi Vingegaard je imel kopico težav, ki bi jih, gledano od daleč, danes reševal drugače.

"Če se zdaj ozrem nazaj, je bilo vse res precej smešno, še posebej za tiste, ki so to spremljali po televiziji." Foto: Jumbo-Visma

"Naredil sem napako"

"Ko se mi je zataknila veriga, bi se moral samo ustaviti in jo popraviti, to bi bilo precej hitreje od tega, da sem štiri- ali petkrat zamenjal kolo. Če se zdaj ozrem nazaj, je bilo vse res precej smešno, še posebej za tiste, ki so to spremljali po televiziji. Naredil sem napako," se zaveda Danec, ki pa je s pomočjo moštvenih kolegov dokaj dobro izničil zaostanek in na koncu za vodilnim Pogačarjem zaostal samo 15 sekund.

Vsega skupaj njegov zaostanek znaša 39 sekund, kar je in hkrati ni veliko: "To je lahko le en slab dan, a je res, da Tadej nima slabih dni," pravi Danec, ki se zaveda, da bo zaostanek slej ko prej moral nadoknaditi, pri tem pa ostati pozoren tudi na preostale tekmece v boju za skupno razvrstitev.

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) na tretjem mestu ima minuto in sedemnajst sekund zaostanka, Adam Yates na 4. mestu pa minuto in 25 sekund. Kar osem kolesarjev se giblje okoli dveminutnega zaostanka, ki se v gorskih etapah, ki sledijo v tem tednu, ko se karavana seli v Alpe, kjer jo čakajo tri etape z zelo dolgimi vzponi, kaj lahko hitro izničijo.

Zaostanek bo skušal izničiti pred zadnjim kronometrom, ki je na sporedu predzadnji dan Toura. Foto: Jumbo-Visma

Načrt bo ostal skrivnost

Jumbo-Visma ima za prihodnja dva tedna jasno začrtan načrt, a ga Vingegaard, razumljivo, ni nameraval razkrivati na televiziji.

"Na to boste morali počakati. Skušali pa bomo dati vse od sebe," je ostal skrivnosten, a hkrati dal vedeti, da bo zaostanek skušal izničiti pred kronometrom (40,7 km), ki je na sporedu predzadnji dan dirke.

Želi si zmagati v kraljevski etapi na Alpe d'Huez

Na vprašanje, v kateri etapi si najbolj želi zmagati, je razkril, da je to kraljevska 12. etapa (14. julij) z vzponi na Col du Galibier, Col de la Croix de Fer in ciljem na Alpe d'Huez, ker da je to poseben klanec na Touru, kjer je vedno ogromno ljudi in kjer se tudi letos obeta pravi spektakel. Ponovno z močno slovensko navijaško udeležbo.

A tukaj bo imel Danec kar precej dela, saj je etapa, ki poteka 14. julija, na dan padca Bastilje, ki je francoski državni praznik, že tradicionalno najpomembnejša etapa za francoske kolesarje.

V ekipo se je medtem po preboleli okužbi z novim koronavirusom vrnil glavni športni direktor ekipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman, ki bo zelo pomemben člen pri kovanju moštvene taktike za prihodnje etape.

