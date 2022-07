Vreme: tudi danes ne bo (preveč) vroče

Popoldne se bo jasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Danes bo v zahodni Sloveniji povečini sončno, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.. Drugod bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bodo krajevne plohe. Popoldne se bo jasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti

V nedeljo bo na Primorskem povečini sončno. Drugod bo spremenljivo, občasno pretežno oblačno. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bodo krajevne plohe. Ponekod bo še pihal vzhodni veter. V ponedeljek bo suho vreme.

Vremenska slika

Iznad zahodne Evrope sega nad Alpe in zahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severnimi vetrovi hladnejši in še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu povečini sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, dopoldne bodo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Hrvaške še krajevne plohe. Popoldne se bo jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna, pod Velebitom močna burja.

Jutri bo povečini sončno. Burja ob severnem Jadranu bo slabela in popoldne ponehala.