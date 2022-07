Atentat? Med kampanjo ustrelili nekdanjega japonskega premiera

67-letni Abe je imel v Nari govor pred nedeljskimi volitvami v zgornji dom japonskega parlamenta. K njemu je od zadaj pristopil moški in ga dvakrat ustrelil.

Foto: Reuters

Japonska televizija NHK dodaja, da so po drugem strelu ljudje Abeju priskočili na pomoč in ga oživljali. Tiskovna agencija Kyodo poroča, da ga nato odpeljali v bolnišnico s srčnim zastojem.

NHK is broadcasting the moment that Japanese Former PM Shinzo Abe was shot from behind. Video does not show the shooter, just the puff of smoke. pic.twitter.com/4CNW1JTmvn