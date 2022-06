V streljanju na Norveškem ubili dve osebi, devetnajst ranjenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V strelskem napadu blizu središča Osla so danes ubili dve osebi, še 19 ljudi je ranjenih, so sporočili z norveške policije. Napadalca, ki naj bi deloval sam, so pridržali, policija pa je na prizorišču zločina našla dva kosa orožja.