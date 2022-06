Novo streljanje v ZDA: trije mrtvi, 11 ranjenih

Tamkajšnje oblasti so sporočile, da sta bila ubita dva moška in ženska, policisti, ki so se odzvali na incident, pa so opazili več aktivnih strelcev, ki so streljali v množico.

Streljanje se je zgodilo na prometni ulici, znani po nočnem življenju. Ob prvih strelih na ulici je že bilo prisotnih veliko policistov, šlo naj bi za standardni ukrep za to območje ob poletnih koncih tedna.

Policisti so na kraju dogodka našli dve polavtomatski pištoli. Po poročanju lokalnih medijev policija strelcev še ni aretirala, preiskava incidenta pa še poteka.