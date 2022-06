Streljanje pred eno od šol v Celju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred eno od srednjih šol v Celju naj bi danes prišlo do streljanja, vendar pa še ni jasno, ali je bilo pri tem uporabljeno pravo strelno orožje ali pa je šlo za uporabo imitacije orožja. Pri policijski upravi Celje so dogodek za Siol.net potrdili in dodali, da za zdaj ni informacij o tem, da bi bil kdo poškodovan, šlo pa naj bi za povzročitev splošne nevarnosti.