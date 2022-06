V množičnem streljanju ubil najmanj tri sodelavce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

23-letnik je v četrtek v proizvodnem obratu v zahodnem Marylandu ustrelil več sodelavcev. Najmanj trije so umrli, štirje so hudo poškodovani. Napadalec je bil poškodovan v boju s policijo, poroča CNN.

Oboroženi moški je izvedel strelski napad v proizvodnem obratu na severu Marylanda. Po do zdaj znanih podatkih, je ubil najmanj tri ljudi in štiri hudo poškodoval.

Žrtve in osumljenec so bili zaposleni v Columbia Machine, je dejal Mullendore. Podjetje izdeluje opremo za betonske izdelke, piše na njihovi spletni strani.

Državna policija je prejela opis osumljenca in njegovega vozila. Policisti so ga našli nedaleč od kraja streljanja. "Ko so ga ustavili, je osumljenec takoj začel streljati na policiste, pri čemer je bil ranjen eden od policistov," je dejal Bill Dofflemyer iz državne policije Marylanda.

Ranjenega osumljenca in policista so odpeljali v lokalno bolnišnico. Tiskovna predstavnica je dejala, da ni "aktivne grožnje za skupnost". Okoliščin incidenta ni želela pojasniti.

Ta incident je že 254. množično streljanje letos. Kmalu bodo presegli lansko število, ki je največje do zdaj.