Pokol v Teksasu: vrata šole bi morala biti zaklenjena #video #foto

18-letni napadalec Salvador Ramos, ki je pretekli teden v osnovni šoli Robb ubil 21 ljudi, je vstopil skozi vrata, ki bi morala biti zaklenjena, a niso bila, so sporočili s teksaške policije. Oboroženega morilca ob vstopu v šolo tudi ni preveril noben varnostnik. "Policija ni storila ničesar," so ogorčeni starši. Napadalca so policisti sicer ustrelili, a šele uro in pol po začetku strelskega napada.

Starši poskušali sami rešiti svoje otroke

Oče, ki je v napadu izgubil hčerko, je medijem povedal, da je razmišljal, da bi med streljanjem ukrepal sam in vstopil v šolo, saj se policija po njegovem mnenju ni odzvala ustrezno.

Neka mama je dejala, da so jo policisti vklenili, ker je ovirala preiskavo, potem ko je skupaj z drugimi starši zahtevala, da policisti vdrejo v stavbo. "Policija ni naredila ničesar. Samo stali so za ograjo, v šolo sploh niso vstopili," danes poroča hrvaški Index.

Druga mama je poskušala preskočiti šolsko ograjo in steči v notranjost šole, da bi rešila svoja dva otroka.

This Video shows Salvador Ramos the Robbs Elementary school shooter running into the school with a assault rifle.#Uvalde #RobbElementary #SchoolShooting pic.twitter.com/YkY1wWwkiu — TheFamily'sSoup TV (@FamilysSoupTV) May 25, 2022

"Ko je tovornjak končal v jarku blizu šole, je napadalec izstopil in streljal na dva človeka, ki sta prihajala iz pogrebnega zavoda. Potem je preskočil ograjo in začel streljati na šolsko stavbo," je o dogodku dejal policijski načelnik Victor Escalon.

Streljal tudi v policiste

Poročnik Chris Olivarez, tiskovni predstavnik teksaške policijske uprave, je razkril več podrobnosti o strelskem poboju. "Vemo, da se je napadalec pred napadom na šoli najprej sprl z babico in jo nato ustrelil. Pobegnil je z vozilom in se znašel v bližini šole, ko je policija prejela prvo prijavo o prometni nesreči. Nato je oborožen vstopil v šolo," je povedal Olivarez.

"V tistem trenutku so aktivirali lokalno policijo, policiste, ki so varovali šolo, in državno policijo, katere policisti so prvi prišli na kraj in zaslišali streljanje, ki je odmevalo v učilnicah. Poskušali so vstopiti v stavbo, a je napadalec nanje streljal in zadel več policistov," je še pojasnil Olivarez. Foto: Reuters

Čakanje je bila napaka

A vse podrobnosti o dogodku še vedno niso znane. Potrjeno je le, da je 12 policistov slabo uro čakalo pred učilnico, v kateri je bil morilec Ramos.

"Poveljnik na kraju dogodka je verjel, da otroci niso več ogroženi, da je strelec zabarikadiran in da imajo čas za organizacijo vdora. To je bila seveda napačna odločitev," je pred dnevi povedal direktor teksaškega ministrstva za javno varnost Steven McCraw in razložil, da imajo vse policije v podobnih primerih jasno navodilo, da je treba nemudoma posredovati. Priznal je, da je bilo čakanje napaka.

Pogrebi otrok in učiteljic do 15. junija

V teksaškem mestu Uvalde so se v torek sicer začeli pogrebi 19 otrok in dveh učiteljic. Vrstili se bodo do 15. junija.

Prvi so v torek pokopali dve učenki četrtega razreda osnovne šole, desetletni Amerie Jo Garza in Maite Rodriguez. Foto: Reuters