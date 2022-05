V streljanju na osnovni šoli v Teksasu umrlo najmanj 19 otrok in dva učitelja #foto #video

Po poročanju CNN se je incident zgodil na osnovni šoli Robb v mestu Uvalde v ameriški zvezni državi Teksas. V streljanju naj bi umrlo 19 otrok in dva učitelja. Več ljudi je ranjenih, prepeljali so jih v bolnišnico.

Moški se je po streljanju zaprl v šolo. Strelec naj bi bil 18-letni Salvador Ramos, ki je obiskoval bližnjo srednjo šolo. Na začetku strelskega pohoda naj bi ustrelil svojo babico, poročanje lokalnih medijev povzema BBC.

Incident se je zgodil v torek okoli 12. ure po lokalnem času, je pojasnil šef tamkajšnje policije Pete Arredondo.

Tiskovna agencija Associated Press poroča, da je uradnik ameriške mejne patrulje, ki je bil v času streljanja v bližini, odhitel v šolo in ubil strelca.

More units from Bexar County are Uvalde Bound. At least 20+ Law Enforcement and Fire and EMS have passed my work. 🚨🚨🙏🏻🙏🏻🙏🏻🚨🚨 #ActiveShooter pic.twitter.com/oDrXWiysA3

Po grozljivi tragediji se je oglasil ameriški predsednik Joe Biden in ostro obsodil napad ter poudaril, da je čas, da da se v ZDA zoperstavijo orožarskemu lobiju. V čustvenem nagovoru je dejal, da je pred prevzemom mesta predsednika države upal, da mu tega ne bo treba nikoli izreči. "Sit sem tega, moramo ukrepati. Starši nikoli več ne bodo videli svojega otroka, nikoli več ne bodo isti. Izgubiti otroka je tako, kot da bi ti odtrgali košček duše," je dejal Biden.

“I am sick and tired of it. We have to act,” President Biden says of mass shootings as he calls for gun reform while addressing the nation after Tuesday’s mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas.



18 children and one adult were killed. https://t.co/oENT1Kbv27 pic.twitter.com/zAbM18IdrM