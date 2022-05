Dokumenti o Ujgurih v regiji Šinjiang: zlorabe, uboji, streljanje, nadzor

Med ogromno količino podatkov, ki so bili zaseženi ob vdoru v računalniške strežnike v kitajski regiji Šinjiang, je na tisoče slik in dokumentov, ki prikazujejo kitajski sistem množičnega zatiranja in ponujajo pomemben vpogled v zatiranje Ujgurov in drugih muslimanskih manjšin v regiji, poroča BBC.

Zaseženi dokumenti, ki jih je prvi pridobil akademik Adrian Zenz, so bili objavljeni v času, ko je visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet začela dolgo pričakovano potovanje v regijo Šinjiang. Aktivisti sicer že dlje časa trdijo, da so kitajske oblasti pridržale več kot milijon Ujgurov in drugih, večinoma muslimanskih manjšin v mreži centrov za pridržanje in zaporov v regiji.

Zdaj pa so razkriti fotografije in interni dokumenti, ki jih je Zenzu poslal anonimen vir, ki je vdrl v uradne baze podatkov v Šinjiangu, dokaz, da množične internacije še zdaleč niso bile prostovoljne. Fotografije pričajo o oboroženih policistih v vseh taboriščih, nameščenih strojnicah in ostrostrelskih puškah na stražnih stolpih.

Prav tako je iz dokumentov razvidno, da so najvišji državni uradniki, vključno s predsednikom Ši Džinpingom, pogosto pozivali k močnemu zatiranju manjšin.

Ustrelili in ubili vse ubežnike iz zaporov

Datoteke vključujejo interna navodila nekdanjega sekretarja komunistične partije v Šinjiangu Čena Čuanguoja, s katerimi naj bi stražarjem ukazal, naj ustrelijo in ubijejo vse, ki bodo skušali pobegniti iz zaporov, ter pozval uradnike v regiji, naj izvajajo strog nadzor nad verniki. V internem govoru ministra za javno varnost Džao Kedžija iz leta 2018 so omenjeni tudi neposredni Šijevi ukazi za povečanje kapacitet objektov za pridržanje.

Kitajske oblasti so sprva zanikale obstoj tovrstnih objektov, zdaj pa trdijo, da gre zgolj za šole za poklicno usposabljanje, ki jih obiskovalci obiskujejo prostovoljno in katerih namen je izkoreninjenje verskega ekstremizma. Vendar razkriti dokumenti dajejo vpogled v to, kako oblasti obravnavajo manjšinsko prebivalstvo kot varnostno grožnjo.

Kitajska: Sovražnik z dokumenti blati ugled naše države

Kitajsko zunanje ministrstvo je razkritje dokumentov označilo za gradivo, ki so ga sovražniki pripravili za blatenje ugleda države, medije, ki so o tem poročali, pa je obtožilo, da širijo laži in govorice.

Britanska zunanja ministrica Liz Truss je danes podrobnosti iz novih razkritih dokumentov označila za šokantne in pozvala Kitajsko, naj visoki komisarki za človekove pravice omogoči popoln in neomejen dostop do regije, da bo lahko temeljito ocenila dejstva na terenu. Tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je v telefonskem pogovoru s kitajskim kolegom Vangom Jijem opozorila na poročila in nove dokaze o resnih kršitvah človekovih pravic v Šinjiangu ter pozvala k pregledni preiskavi obtožb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.