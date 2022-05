Golob testiral vse svoje poslance

Zavzetost je pomembna pri razvoju zaposlenih, pozitivni naravnanosti in osredotočenosti na prihodnost in v GEN-I se je metoda dobro izkazala. Test je po navedbah Dela opravilo vseh 41 poslancev Gibanja Svoboda in tudi nekateri drugi posamezniki, ki so predlagani za različne funkcije v Golobovi ekipi. Rezultat naj bi bil pri nekaterih kandidatih celo pomembnejši od izkušenj, ki so jih pridobili pri opravljanju svojega dela v preteklosti. V Delu špekulirajo, da je bil test verjetno eden odločilnih dejavnikov, da bo vodenje poslanske skupine Gibanja Svoboda prevzel nekdanji župan Tržiča Borut Sajovic.

Golob je včeraj pojasnil, da so v stranki vpeljali nekoliko prilagojen način vodenja poslanske skupine. Ta izhaja iz poslovnega sveta, vendar v ničemer ne omejuje avtonomije poslancev. Razdelili so se po volilnih enotah, skupine pa se bodo še spreminjale.

Ministrski kandidati, tudi tisti iz kvote Gibanja Svoboda, po informacijah Dela Gallupovega testa niso opravljali.

Lažje izogibanje konfliktom

"Gallupov test da informacijo o tem, kaj je v nas dobrega, pokaže, katere so naše najmočnejše značilnosti oziroma vrednote, na katerih področjih si najboljši, na katerih pa manj dober. Tako je gotovo lažje sestaviti učinkovite ekipe in se izogibati morebitnim konfliktom," je za Delo pojasnila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Kot je mogoče prebrati, so v zavzetosti izmerjeni posamezniki po Gallupovem testu razdeljeni v različne kategorije. Na temelju tega menedžerji v gospodarskih družbah sprejmejo odločitve o sestavi ekip oziroma odločitve, katere funkcije in katere naloge posameznikom zaupati, da bi iz njih izvabili najboljše. Gallupov test uporabljajo tudi številne gospodarske družbe pri nas, še piše Delo.