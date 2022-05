Golob, Fajonova in Mesec bodo podpisali koalicijsko pogodbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsedniki strank Gibanje Svoboda, SD in Levica bodo danes podpisali in predstavili koalicijsko pogodbo. Foto: Bojan Puhek

Stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica bodo danes podpisale koalicijsko pogodbo. Glasovanje o kandidatu za mandatarja Robertu Golobu bo predvidoma v sredo, o sklicu izredne seje pa se bodo danes dogovorili na kolegiju predsednice DZ. Dogovorili se bodo tudi o ustanovitvi in razdelitvi mest v delovnih telesih DZ.

Potem ko so organi vseh treh prihodnjih koalicijskih strank potrdili koalicijsko pogodbo, jo bodo predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec danes tudi predstavili in podpisali.

Predsednik republike Borut Pahor je sicer v ponedeljek po posvetih z vodji poslanskih skupin v DZ poslal predlog kandidata za mandatarja. Po pričakovanjih je predlagal Goloba, ki je Pahorju predložil tudi 53 poslanskih podpisov. Podporo so mu napovedali v SD, Levici in poslanca narodnih skupnosti, odrekli pa v SDS in NSi.

Glasovanje o izvolitvi mandatarja za sestavo nove vlade bo predvidoma že v sredo, danes pa se bo o sklicu izredne seje DZ dogovoril kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič.

Na izredno sejo bodo predstavniki poslanskih skupin na kolegiju predvidoma uvrstili tudi volitve podpredsednikov DZ ter imenovanje generalnega sekretarja DZ. Po pričakovanjih bo na tem mestu ostala Uršula Zore Tavčar, ki je mesto generalne sekretarke opravljala že v preteklih dveh mandatih DZ.

Kolegij predsednice DZ bo pripravil tudi predlog sklepa o ustanovitvi delovnih teles DZ in določitvi števila mest poslanskih skupin, ki jim pripadajo v delovnih telesih, ter določil poslanske skupine, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles.