Robert Golob: Podjetniki želijo, da ostanemo narod hlapcev

"Kritike samo kažejo na to, da tisti, ki to izjavlja, v tem primeru Združenje delodajalcev, v resnici nima pojma, kako je videti razvito zahodno evropsko gospodarstvo, in si na neki način želi, da ostanemo narod hlapcev, narod z nizko plačanimi delovnimi mesti, kjer bo imel šef delodajalec zadnjo besedo, vsi drugi pa bomo morali biti tiho. Jaz pa pravim – ne, hvala," je na očitke delodajalcev in zdravniškega ceha na koalicijsko pogodbo v včerajšnjih Odmevih na RTV Slovenija odgovoril Robert Golob. Manjkajo ji konkretne zaveze, menijo, Robert Golob pa zagotavlja, da bodo uvedli pristope najnaprednejših skandinavskih držav in zahodne Evrope.

"Obstajajo drugačni principi. Tudi v Sloveniji jih imamo in mi bomo pokazali, da lahko celotno Slovenijo spravimo na to pot," trdi Golob.

"Na eni strani so se ob nas obregnili delodajalci, na drugi strani zdravniški ceh. Zelo sem zadovoljen, ker so se v podporo koalicijski pogodbi, ki v resnici sledi našemu volilnemu programu, saj ni nič novega v njej, oglasili tako sindikati in zastopniki delavcev, kot tudi uporabniki zdravstvenih storitev. Naša koalicijska pogodba nikoli ni naslavljala delodajalcev in bila namenjena delodajalcem, niti ne zdravniškemu cehu," je dejal Robert Golob.

"Oglasilo se je samo eno združenje"

Poudaril je, da želijo javni zdravstveni sistem, ki bo prilagojen željam in potrebam uporabnika, da želijo gospodarstvo, ki bo ustvarjalo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo – in to je mogoče edino takrat, ko se zaposlene vključi v to gospodarstvo, soupravljanje, udeležbo na dobičku in solastništvo. "Samo v tem primeru lahko ustvarimo delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. In ja, v to gremo načrtno in brez kančka zadrege," je bil jasen Golob.

Vendarle se gospodarstveniki ne strinjajo se s tem, da se davčna zakonodaja spreminja, ne strinjajo se s skrajšanim delovnikom, a kot pravi Golob, je to samo majhen del gospodarstva. "Oglasilo se je eno združenje. Jaz vem, da je združenj bistveno več. In še enkrat, saj bo čas pokazal, ampak to so pristopi, ki si jih ni izmislila kakšna socialistična država, ne vem, Mongolija ali pa Severna Koreja," je sklenil.