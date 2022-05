Janković: Županskih volitev se ne bojim #video

Po absolutni zmagi na državnozborskih volitvah naj bi podobno zgodbo o uspehu Gibanje Svoboda načrtovalo tudi s pohodom na stavbo na naslovu Mestni trg 1, sedež Mestne občine Ljubljana, kjer že 16 let brez konkurence kraljuje Zoran Janković.

Tik pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami je ljubljanski župan javno podprl Roberta Goloba, sicer nekdanjega podpredsednika svoje stranke Pozitivna Slovenija.

"Če bo GS predlagal svojega župana v Ljubljani, bi se lahko odnos med Jankovićem in Golobom ohladil," je v oddaji Ura moči komentiral Peter Gregorčič.

Janković: Robert Golob je imel in ima še vedno vso mojo podporo

Na ugibanja o potezi Roberta Goloba se je danes odzval tudi Janković. "Čeprav sem mu pred desetimi leti ponujal prevzem stranke Pozitivna Slovenija in možnost mandatarstva, pa bodo o tem mestu odločali njegovi prebivalci. Robert Golob je imel in ima še vedno vso mojo podporo, a nisem član te stranke," je dodal ljubljanski župan. "V njihove odločitve se ne bom vmešaval. Mene nič ne preseneča, kaj kdo govori in kaj kdo želi, vso srečo vsem. Pravim, naj začnejo najprej upravljati državo. Jaz sem vesel, da je dr. Golob zmagal, kajti v tej moji opciji, govorim o levi sredini, je on nedvomno najboljši kandidat za mandatarja in bo najboljši predsednik vlade," je pojasnil Janković.

Zaradi očitnih težav koalicije pri samooskrbi za popolnitev ministrskih mest se analitiki že sprašujejo, kako bodo predlagani ob različnih pogledih na svet iskali skupne rešitve.

O Golobovi izbiri ministrskega kabineta in predvidenih reform, od dviga minimalne plače, dviga pokojnin do celo skrajševanja delovnega časa, pa je Janković komentiral: "Vsi si želimo boljše življenje. Morda nas preseneti."