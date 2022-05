Gregorčič v Uri moči: Ta spor bi lahko bil zanimiv politični dogodek #video

"Gre za hitro konsolidacijo strank na levem polu. To bi se moralo zgoditi še pred jesenjo, zato ker bodo v Gibanju Svoboda kandidirali s svojo predsednico države. Kandidatka naj bi bila Marta Kos. Če bodo oni po konsolidaciji stranke predlagali svojega župana v Ljubljani, bi se znale zgoditi velike ohladitve med Robertom Golobom in Zoranom Jankovičem. Ta spor bi lahko bil zanimiv politični dogodek," je v komentatorski oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem dejal politični komentator in analitik Peter Gregorčič. Poleg njega je aktualno politično dogajanje komentiral tudi politični analitik Miran Videtič, ki je med drugim povedal, da je Gibanje Svoboda nova napihnjena stranka brez ustreznega kadra.

"Pokazalo se je tisto, kar mnogi že vemo. Da je to nova napihnjena stranka Gibanje Svoboda brez ustreznega kadra. Po prvih kazalcih je vidno, da bo KUL imel več ministrov v vladi kot pa samo Gibanje Svoboda. To se mi zdi vse zelo 'ubogo', kljub nekaterim dobrim imenom," so besede, s katerimi je Golobovo stranko komentiral Videtič, ob tem pa dodal, da Golobova stranka dela vse, kar je ljudem všečno, in ne, kar je realno.

"Golob je mešanica med Mirom Cerarjem in Zoranom Jankovičem oziroma je bolj energična izvedba Mira Cerarja," je povedal voditelj Bojan Požar, Gregorčič pa dodal, da ima Golob v sebi nekaj narcisoidnega, zato ga kličejo tudi "mali bog".

To sta strokovno usposobljena kandidata

Seveda so v oddaji pokomentirali tudi nove ministrske kandidate in njihovo strokovnost. Gregorčič je strokovnost pripisal Igorju Papiču, ministrskemu kandidatu za ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacijo, in ministrskemu kandidatu za ministrstvo za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. "Mislim, da je kandidat za zdravstvenega ministra izjemno strokoven kader. Zdravniki imajo do njega izjemno spoštovanje. Za tega kandidata imam velike upe, všeč mi je njegov način retorike. Nekateri pa pravijo, da bo najprej odšel," je ocenil Gregorčič.

"Šarec se zelo rad vozi z lučkami"

Komentirali so tudi nove ministrske položaje zunajparlamentarnih koalicijskih partnerjev Marjana Šarca in Alenke Bratušek. "Šarec se zelo rad vozi z lučkami, in to na obrambnem ministrstvu pride. Po mojih informacijah je on kot bivši predsednik vlade dobil ponudbo, da si izbere enega od državnotvornih ministrstev. Ni presenečenje, da si je izbral obrambno ministrstvo. Če je ministrstvo za obrambo preživelo velikega bleferja Karla Erjavca, bo preživelo tudi igralca. Bratušek in Šarec sta imela neprestane spore v prejšnji vladi, tako da bomo videli, kako bo to v prihodnosti," je dejal Gregorčič.

"Bratuškova je svojo politično kariero zadnji čas gradila na upokojencih, dobila je infrastrukturo, in tukaj ni povezave," pa je ocenil Videtič in dodal: "Mislim, da bosta oba precej tiha, nekonfliktna in enostavno poskusila oddelati tisto, kar jima je dano."

Pavšič je navdušil Klakočar Zupančičevo

Kot je povedal Gregorčič, naokoli krožijo informacije, da si je Urška Klakočar Zupančič, nova predsednica državnega zbora, Roberta Pavšiča osebno izbrala za generalnega sekretarja državnega zbora. "Zelo jo je namreč navdušil Pavšičev nastop v državnem zboru, ko je Janezu Janši osebno vročil vabilo na preiskovalno komisijo," pove Gregorčič, a jim je, kot kaže, spodletelo. "Ker pa ne poznajo ustroja državnega zbora, so ga najprej dali za generalnega sekretarja, kasneje pa so ugotovili, da je generalni sekretar državnega zbora v resnici birokratska funkcija, in ne toliko svetovalna. To so potem sanirali z njegovo odstopno izjavo in bo zdaj postal vodja kabineta državnega zbora," je še pojasnil Gregorčič.

"Obljubljali so nam krožno gospodarstvo, dobili pa smo krožno kadrovanje," pa je primer Pavšiča komentiral Videtič. Dodal je, "da je pozitivna zadeva, da Pavšič ni generalni sekretar, ker tam je potrebno znanje, kot vodja kabineta pa bo moral potovati s predsednico državnega zbora in skrbeti za njeno dobro počutje".

Zakaj je Boštjančič finančni minister in zakaj Han gospodarski? Interesi, interesi ...

"Ker gre izključno za vprašanje, kaj se bo zgodilo z državnim premoženjem. Gre izključno za privatizacijo," meni Gregorčič in dodaja: "Matjaž Han je šel za gospodarskega ministra zato, ker je edini spreten politik izmed drugih partnerjev koalicije, da bo protiutež Borutu Jamniku, da ne bo 'pobasal' celotnega državnega premoženja. Ne bo me čudilo, če bomo v naslednjih mesecih doživeli privatizacijo vseh hotelov v državi."

"Ta vlada je že ta moment prestreljena z nekimi interesi in celo dvomim, da je trenutni mandatar to ekipo sestavil v kaj več kot 30 odstotkih," je dodal Videtič.

Za konec pa so se dotaknili še Gregorja Golobiča. "Njegov nastop na nacionalni televiziji je pokazal, da je kar naklonjen Levici in civilni družbi. Verjetno je tisti, ki bo veliko pomagal Levici," je sklenil Videtič. Več si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.