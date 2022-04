"Po tem, kar je Golob pokazal zdaj, si ne predstavljam, da bi ga Slovenci izvolili. To se mi zdi neke vrste protislovje. V resnici bo na volitvah odločalo tistih 15 ali 20 tisoč volivcev, ki bodo Aleksandro Pivec poslali v parlament ali pa bodo zunaj parlamenta pustili Marjana Šarca in Alenko Bratušek. To so odločilne volitve za Slovenijo. Tudi če se Janševa vlada ne bo sestavila v prvem hipu, se bo v drugem, ker so spori na levici tako hudi, da so odnesli Šarca in bodo odnesli kogarkoli, ki bi stopil na njegovo mesto," je v oddaji Ura moči na Planet TV razplet parlamentarnih volitev komentiral Boštjan M. Turk. Po njegovem mnenju se bo po letu, najpozneje letu in pol ponovila zgodba s Šarcem. Poleg Turka je voditelj Bojan Požar v tokratni oddaji gostil Petra Gregorčiča, političnega komentatorja in predsednika programskega sveta RTV.

"Kaže, da bo volilna udeležba izjemno velika, kar kaže na to, da bodo volitve res prelomne. To bi lahko nekoliko škodilo SDS, ker ima številčno fiksirano volilno telo. Bi pa zelo verjetno izpadle manjše stranke, ker jim ne bi uspelo priti čez parlamentarni prag. V absolutnih številkah se parlamentarni prag namreč viša z volilno udeležbo. Pri tem bi lahko levica imela težavo, ker se ni povezala, kot sta se na desni SDS in NSi. Stranka Povežimo Slovenijo je naredila genialno potezo s tem, ko se je povezalo pet strank, ki imajo ogromno dobrih kandidatov in lahko dosežejo dober rezultat. Gospe Pivec bi se lahko maščevalo, da se jim ni pridružila," je svoje napovedi o volitvah strnil Gregorčič. Po njegovem mnenju bo eno izmed največjih presenečenj teh volitev prav stranka Povežimo Slovenijo.

Gregorčič je sicer spregovoril tudi o fenomenu stranke Resni.ca, ki prihaja na površje: "Imamo majhne stranke, SAB, LMŠ, Naša dežela in Resni.ca. Zgodilo bi se lahko, da bomo prvič videli fenomen novega obraza med malimi strankami. Velike stranke nagovarjajo tiste volivce, ki hočejo nekoga, ki bo vladal, male stranke pa vedno nagovarjajo razočarano volilno telo. Tukaj se je pojavil nov obraz med malimi strankami, ki očitno bolj agresivno oziroma bolj uspešno nagovarja razočarane volivce, ki tipično volijo male stranke."

Zakaj Golob molči?

Vsi politiki so razkrili svoje dohodninske napovedi, predsednik Gibanja svoboda Robert Golob pa je še vedno noče pokazati. "Če ne razkriješ informacije, se začnejo širiti govorice, in te govorice imajo lahko bistveno večji rušilni učinek, kot pa če informacijo razkriješ nadzorovano. To, da je Golob zdaj razkril davčni izpis Fursa za leto 2020, pomeni, da ne more več nadzorovati govoric, ki se širijo," je povedal Gregorčič.

Zakaj še vedno ni razkril svoje dohodninske napovedi? "Prvi razlog je lahko, da skriva nekaj, česar noče pokazati. Drugi razlog pa je ta, da je politično nespreten in da je menil, da ga bodo mediji pokrili, da njemu tega ni treba razkriti. Menil je, da bodo govorice naredile manj škode kot pa to, da ima 430 tisoč evrov bruto prejemkov," je razloge za Golobov molk komentiral Gregorčič.

Gregorčič: Če bodo zagovarjali to prakso, bomo imeli resno težavo

Na predvolilnem soočenju na RTV Slovenija je predstavnica Gibanja svoboda Urška Klakočar Zupančič nastopila precej agresivno, ko je beseda nanesla na vrhovnega sodnika Branka Maslešo in njegovo diplomo.

"Razumem jo, ker Masleša svoje diplome ni želel pokazati 'iz principa'. Robert Golob, predsednik njene stranke, ni želel 'iz principa' pokazati dohodninske napovedi. Potem sta oba prišla do točke, ko je bil medijski pritisk resnično prevelik. Masleša je svojo diplomo pokazal v nadzorovanem okolju, enako je storil Golob. Očitno se poistovetijo z nekim modusom operandi in takšno prakso tudi zagovarjajo. Skrbi pa me, če bodo to prakso zagovarjali tudi v primeru, da bodo vodili vlado. Potem bomo imeli v tej državi resno težavo," je nastop Klakočar Zupančičeve komentiral Gregorčič.

Mesec priznal, da občasno kadi marihuano. Kaj o tem pravita Turk in Gregorčič?

Sogovornika sta v oddaji komentirala tudi videoposnetek, ki se je pojavil v javnosti, na katerem poslanec Levice Luka Mesec pove, da občasno kadi marihuano.

Po mnenju Gregorčiča gre za predvolilno potezo, s katero Mesec nagovarja predvsem mlade. "Ta posnetek razkriva, kaj vse je negativna selekcija v zadnjih desetletjih prinesla v DZ," je še dejal Gregorčič.

Turk je ob tem opozoril, da je marihuana sprožitelj latentnih duševnih bolezni. "Legalizacija marihuane, ki jo podpira tudi Mesec, bi pomenila toliko več duševnih bolezni. Takšno izjavo daš lahko, če si pod vplivom kakšne substance," je še povedal Turk.