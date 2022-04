Videtič v Uri moči: Ta politik je nespreten in netalentiran #video

Kot kaže do zdaj, bo razen stranke LMŠ, brez stolčka v parlamentu ostala tudi stranka SAB Alenke Bratušek. Po mnenju Petra Gregorčiča SAB volivcev ni izgubila samo zaradi stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba, temveč tudi zaradi vstopa Aleksandre Pivec oziroma stranke Naša dežela.

LMŠ brez znanja, SAB polna demagogije, obe pa programsko prazni

Iz stranke SAB so šli volilno bazo iskat kar na Balkan. Kot je dejal Gregorčič, so šli na prozorno misijo iskat glasove državljanov, ki izhajajo iz bivših jugoslovanskih republik. Na Balkan se je, kot je dejal Bojan Požar, menda povabila kar sama in naj ne bi bila preveč dobrodošla.

Požar je med drugim spomnil, da je Bratuškova nedavno napadla tudi programskega svetnika RTV Slovenija Petra Gregorčiča, ki je ta napad komentiral: "Ankete ji kažejo izredno slabo in zato je živčna. Rezultati ji bodo do volitev še padali. To pa je dobro za KUL," je pojasnil Gregorčič.

Glede volitev je Videtič dodal, da bodo levi volivci glasovali taktično. To pomeni, da bodo raje volili velike stranke, kot sta Levica in SD. To bo ogrozilo LMŠ in SAB, ki ju je Videtič opisal kot vsebinsko prazni stranki in polni demagogije.

V kolikšni meri afere vplivajo na odločitve volivcev?

Ta teden so odmevale tudi predvolilne zgodbe, povezane s policijo, je spomnil Požar. Ena takih je bila ovadba Andreja Ribiča, Janez Janša pričakuje pisno sodbo v zvezi z Evgenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek, Zoran Janković pa je tesno objemal Urško Klakočar Zupančič.

"Te zgodbe se ves čas dogajajo, pred volitvami pa jih napihnejo," je menil Gregorčič in dodal, da so tovrstni napadi v glavnem usmerjeni v manjše stranke. "Pri Aleksandri Pivec je ta zadnja zadeva s stanovanjem absurdna. Mislim, da gre za škodovanje stranki, da ne bi prišla v parlament, malo pa je to verjetno tudi iz osebnega maščevanja," je dodal. Po njegovem smo neprestano priča aferam, strankam pa je še svetoval, naj se v zadnjih tednih pred volitvami raje osredotočijo na vsebino svojih programov.

O Ivanu Galetu: "Ko te obrabijo, te odvržejo"

V nadaljevanju so se dotaknili tudi Ivana Galeta, nekdanjega uslužbenca Zavoda za blagovne rezerve in žvižgača ter novega predsednika stranke Naša prihodnost. Kot je povedal Požar, je Gale na Facebooku objavil, da so ga mediji bojkotirajo, celo v Facebook skupini, ki nosi njegovo ime.

Po oceni Videtiča je šel "iz žvižgača oziroma iz skesanca na politično pot", pristal je v Dobri državi, ki je paradoks.

Gregorčič pa je ob tem dejal, da je to še en poduk, kako nevarna in tragična je naivnost v politiki. Mediji so ga pograbili, pustil se je zlorabiti, ni pa vedel ključnega načela politike: "ko te obrabijo, te odvržejo," je dejal in spomnil, da se je podobno zgodilo tudi Miru Cerarju. "Danes ga nihče ne povoha, uničena je njegova pravna kariera," je dodal.

To bi bili pravi sogovorniki v predvolilni tekmi

"Bolj pošteno bi bilo, da bi imeli na eni strani nevladne organizacije, pod pogojem, da povedo, kaj pričakujejo po volitvah, in stranke vladne koalicije na drugi strani. Bolj transparentno bi bilo, če bi se v anketah pojavile nevladne organizacije, saj oni delajo politiko levega pola," je o tem, kako bi morale izgledati predvolilne ankete, dejal Miran Videtič. "Nika Kovač in Jaša Jenull so pravi sogovorniki v predvolilni tekmi," meni sam.

Takšen pogled na volitve in predvolilne ankete pa ima Gregorčič: "Leta 2018 smo imeli specifično situacijo, ko je v parlament prišlo največ strank, kar devet. To se zgodi v mirnih časih. Zdaj pa niso mirni časi. V tem času ljudje drugače razmišljajo. Prednost imajo velike stranke, ker le velike stranke lahko rešijo tako zahtevne izzive."

Največjo podporo imata SDS in Gibanje Svoboda, je še povedal Gregorčič in spomnil, da ne gre podcenjevati stranke Povežimo Slovenijo. Kot pravi, te stranke ljudje še ne poznajo, a imajo dobro volilno bazo, umirjena sporočila, nagovarjajo konkretne ljudi, uporabljajo konkretno retoriko. Imajo vse to, kar manjka Robertu Golobu, ki ga je Gregorčič označil za fantomskega politika.