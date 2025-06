Svet Levice bo danes odločal o tem, ali koordinatorici stranke Asti Vrečko podeli mandat za podpis namere za skupni nastop na volitvah s stranko Vesna. Pričakovati je, da bo svet tako odločitev podprl. Končno besedo o tem pa bo podal kongres stranke, ki bo jeseni.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko pravi, da Levico in Vesno druži soroden pogled na svet. Foto: STA Vrečko je v četrtek v izjavi za medije ocenila, da so si z Vesno v programskih izhodiščih zelo sorodni, hkrati pa se že precej dobro poznajo. Z Vesno so v pogovorih že od njenega nastanka, na prejšnjih lokalnih volitvah pa so ponekod tudi že nastopili skupaj. "Druži nas predvsem soroden pogled na svet v smislu solidarne in pravične družbe, dostojnega življenja posameznika in perečih okoljskih vprašanj," je dejala. Skupno jim je tudi mnenje, da bi morala imeti zelena politika v Sloveniji močnejši glas.

Boj proti desnemu populizmu: Levica in Vesna zavezani k družbenim spremembam

Skupaj jih je po besedah Vrečko pripeljalo iskanje možnosti za družbene spremembe, pogovore pa si želijo "konstruktivno zaključiti v duhu povezovanja". Glede na dogajanje v Evropi in v svetu ter vzpona desnice pa so zavezani tudi k temu, da ne bodo dopustili desnega populizma, krčenja človekovih pravic in teptanja pridobitev socialne države.

V Levici se pogovarjajo tudi z nekaterimi lokalnimi iniciativami, ki so izrazile svoj interes in s katerimi delijo podobne svetovnonazorske poglede in poglede na razvoj Slovenije. Vrečko je spomnila tudi na to, da je Levica nastala s povezovanjem strank.

Vesna potrjuje konstruktivne pogovore z Levico

Tudi v Vesni so v četrtek za STA navedli, da z Levico že dlje časa prepoznavajo sorodnost programskih usmeritev in možnost tesnega vsebinskega sodelovanja. Pogovori o skupnem nastopu na volitvah potekajo konstruktivno, so ocenili. "V Vesni bomo o nadaljnjih korakih odločali transparentno in v skladu s statutom. O sodelovanju bodo presojali organi stranke, v več stopnjah, saj želimo, da o tem sodelovanju presojamo premišljeno, na podlagi jasnih skupnih ciljev," so zapisali.

Zakaj Vesna zavrača Zelene Slovenije? "Manever desnice" in pomanjkanje iskrene zelene agende.

V Vesni so potrdili tudi, da so prejeli pobudo Zelenih Slovenije za skupen nastop zelenih političnih opcij na parlamentarnih volitvah. Pobudo sicer pozdravljajo, a menijo, da so "Zeleni Slovenije s preteklimi povezovanji dokazali, da so zeleni predvsem po imenu". "Bojimo se, da gre bolj za manever desnice in njenega vodje kot za iskreno pobudo," so zapisali in dodali, da so trenutno osredotočeni na povezovanje s tistimi, ki so jim podobni v programu in v delovanju.

Tudi iz Stranke mladih - Zeleni Evrope so za STA odgovorili, da so pobudo Zelenih Slovenije prejeli in jim odgovorili, da je o vsebini še prenagljeno govoriti.

Vladimir Prebilič: Bo evropski poslanec ustanovil novo stranko in premešal politične karte?

Prebilič bi se lahko pridružil tako imenovanemu tretjemu bloku, ki ga bi tvorili NSi, Demokrati, SD in njegova nova stranka. Foto: STA Dvigujejo pa se tudi pričakovanja glede morebitne vrnitve evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča na domači politični parket. Po informacijah STA bo odločitev o tem, ali bo ustanovil svojo stranko in se z njo podal na parlamentarne volitve prihodnje leto, sporočil v tednu pred državnim praznikom.

Odločitev bo sprejel samostojno, nanjo pa "izjave z leve in desne ne bodo vplivale". Tudi glede t. i. tretjega bloka, ki naj bi ga po nekaterih ugibanjih tvorili NSi, Demokrati, SD in morebitna stranka Prebiliča, se v ekipi zadnjega za zdaj ne pogovarjajo z nikomer, je izvedela STA.

Fokus na samostojni poti: Marko Lotrič stavi na obrtnike in podjetnike za preboj na volitvah

Tudi na organih stranke Fokus so se dogovorili, da gredo na volitve samostojno, je v petek za STA povedal njen predsednik Marko Lotrič. V stranki se tako osredotočajo nase in posvečajo svojim aktivnostim, krepitvi regijskih odborov in delu z volivci. "Ker sem bil sam vse življenje obrtnik in podjetnik, nikoli prej v politiki, stavimo na obrtnike in podjetnike ter delovne ljudi, da bodo prepoznali naš program kot vreden podpore," je dodal aktualni predsednik DS.

Karl Erjavec se vrača: Zaupanje širi mrežo in privablja nekdanje člane DeSUS

Stranka Zaupanje Karla Erjavca novači odbore nekdanjega DeSUS. Foto: Bojan Puhek Krepitev že ustanovljene stranke Zaupanje medtem nadaljuje tudi Karl Erjavec. Ta je za STA povedal, da do počitnic načrtujejo vzpostavitev 25 lokalnih odborov, do konca leta pa od 50 do 55. Pri tem naj bi se o pridružitvi k Zaupanju pogovarjali z okrog desetimi odbori nekdanjega DeSUS, prav tako se o tem, da bi se jim pridružili, pogovarjajo z nekaterimi nekdanjimi poslanci, ki se želijo reaktivirati.

Vlado Dimovski v boj za dediščino DeSUS

Na drugi strani število lokalnih odborov povečujejo tudi v Stranki generacij, ki je konec maja nastala z združitvijo strank DeSUS in Dobra država. Po besedah predsednika stranke Vlada Dimovskega so glede na izhodiščno stanje odborov v DeSUS "povečali število odborov za precej več kot deset" in se približujejo številki sto. Na vprašanje o prestopih nekdanjih odborov DeSUS k Erjavčevi stranki Zaupanje pa je Dimovski dejal le: "Če bi to bilo res, mu seveda čestitam."