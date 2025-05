DeSUS in Dobra država združeni v Stranko generacij

Stranki DeSUS in Dobra država sta se na današnjem kongresu združili v Stranko generacij. Vodil jo bo Vlado Dimovski, ki je za STA dejal, da so danes začeli novo poglavje v slovenski politični zgodovini. Po njegovih besedah so se združili z vizijo, da povežejo generacije med seboj, saj zavzemanje samo za pravice ene od generacij ni dovolj.

"S to združitvijo smo na nek način povezali tradicijo in organizacijsko strukturo DeSUS, po drugi strani pa idejo Dobre države o ničelni toleranci do korupcije, svežino, mladost in prevrednotenje starih vzorcev, da bi postali moderna država," je po kongresu povedal Dimovski. Dodal je, da želijo spremeniti nekatere vzorce obnašanja, okrepiti medsebojno spoštovanje in dialog med političnimi strankami.