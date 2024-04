DeSUS in Dobra država bosta na junijskih evropskih volitvah nastopili s skupno kandidatno listo. Nosilec liste bo nekdanji dolgoletni dopisnik Radiotelevizije Slovenija in publicist Uroš Lipušček, so sporočili iz DeSUS.

Svet stranke DeSUS je v četrtek sprejel odločitev, da se na tokratne volitve poslancev v Evropski parlament poda v sodelovanju z Dobro državo, predvsem zaradi sorodnosti programov, so v sporočilu za javnost navedli v stranki.

Za nosilca lista so potrdili Uroša Lipuščka, prav tako pa so potrdili tudi sporazum o sodelovanju med strankama in nosilcem liste. Člani sveta stranke so se prav tako dogovorili o zbiranju podpisov, konvenciji stranke in volilni kampanji.

Kot je za STA pojasnil predsednik DeSUS Anton Rifelj, so se za skupni nastop odločili po tistem, ko so ugotovili, da je bila ocena o "solo akciji" DeSUS na evropskih volitvah slaba. V Dobri državi tako po njegovih besedah vidijo partnerja, morda tudi za prihodnje parlamentarne volitve. V Lipuščku pa prepoznavajo dobro poznano osebnost v Sloveniji, ki pozna dogajanje v mednarodnem okolju.

V DeSUS računajo, da bo ob nosilcu liste vsaka od strank prispevala še po štiri kandidate za popolnitev devetmestne kandidatne liste. "Seveda pa se bomo dogovorili, ne izključujemo drug drugega. Ocenili bomo, kateri kandidati so močnejši, da bi lahko dobili več glasov na volitvah," je dodal Rifelj. Tudi predsednik Dobre države Smiljan Mekicar je za STA dejal, da pogovori o kandidatni listi še potekajo, saj da je "treba v razumnem pogovoru pretehtati, kdo so ljudje, ki bodo lahko ne samo glas razuma, ampak med ljudmi tudi uživajo prepoznavnost".

Medtem ko se v DeSUS nadejajo predvsem, da preboj v Evropski parlament uspe vsaj nosilcu liste, je Mekicar ambicioznejši. Po njegovih besedah ciljajo še na dodatnega poslanca, ki bi zastopal slovenske volivce in glas razuma na evropskem političnem parketu. Sicer pa je prepričan, da bodo z Lipuščkom lahko posegli v civilno sfero, saj želijo biti blizu ljudem, pri čemer se med drugim programsko ujemajo z DeSUS, je še navedel Mekicar.

Po načrtih bosta stranki skupno kandidatno listo predstavili prihodnji teden.

DeSUS pa se bo po evropskih volitvah v sredini junija podal tudi na programsko-volilni kongres. Izvedbo slednjega so sicer sprva načrtovali v tem mesecu. Po Rifljevih besedah zamik datuma kongresa sledi organizacijskim težavam v stranki, tudi zaradi okrnjene ekipe. Po evropskih volitvah pa bo na kongresu tudi primeren čas za refleksijo doseženega rezultata, je ocenil Rifelj.